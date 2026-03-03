Range Rover Velar 2026 lộ diện với thiết kế lai giữa SUV và Sedan

(VTC News) -

Sự xuất hiện của mẫu xe thuần điện (EV) Range Rover Velar 2026 trong các đợt chạy thử mới đây gây bất ngờ cho giới chuyên môn bởi ngoại hình thấp gọn, xóa nhòa ranh giới giữa dòng xe đa dụng truyền thống và xe gầm thấp.

Range Rover Velar 2026 trên đường chạy thử với kiểu dáng khí động học khác biệt hoàn toàn bản cũ. (Ảnh: Carscoops)

Thay vì giữ kiểu dáng SUV vuông vức, Velar thế hệ thứ hai sở hữu trọng tâm cực thấp, phần thân kéo dài với mui xe vát mềm mại về phía sau theo phong cách lai (Fastback).

Đây là tính toán chiến lược của hãng xe Anh Quốc nhằm tối ưu hóa tính khí động học, giúp giảm lực cản không khí và tiết kiệm năng lượng tối đa cho một mẫu xe chạy điện hoàn toàn.

Thân xe được thiết kế kéo dài và trọng tâm hạ thấp mang hơi hướng của các dòng xe gầm thấp cao cấp. (Ảnh: Carscoops)

Về mặt công nghệ, Velar 2026 là dòng xe tiên phong của Land Rover được xây dựng trên nền tảng cấu trúc mô-đun điện (EMA) hoàn toàn mới.

Nền tảng này không chỉ hỗ trợ hệ thống pin dung lượng lớn từ 80 kWh đến 100 kWh mà còn tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh 800V.

Hệ thống khung gầm EMA mới giúp tối ưu không gian nội thất và tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh 800V. (Ảnh: Carscoops)

Với công nghệ này, người dùng chỉ mất khoảng 20 phút để nạp năng lượng từ 10% lên 80%. Tầm hoạt động của xe được dự báo đạt mức lý tưởng từ 500 km đến hơn 700 km sau một lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài.

Dù ngoại hình có phần thấp hơn phiên bản tiền nhiệm, không gian nội thất của Velar 2026 hứa hẹn sẽ rộng rãi vượt trội nhờ thiết kế sàn phẳng của xe điện và việc đẩy bốn bánh xe ra sát các góc.

Các chi tiết đặc trưng như tay nắm cửa ẩn được tinh chỉnh lại để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế thuần điện. (Ảnh: Carscoops)

Các đặc trưng sang trọng như tay nắm cửa ẩn và hệ thống đèn hậu thanh mảnh vẫn được giữ lại để duy trì nhận diện thương hiệu.

Đặc biệt, hãng khẳng định dù chuyển sang thuần điện và gầm thấp hơn, mẫu xe này vẫn có khả năng lội nước sâu tới 850 mm, giữ vững giá trị cốt lõi về khả năng vận hành đa địa hình.

Với kế hoạch ra mắt vào cuối năm 2026 và sản xuất tại nhà máy Halewood (Anh) từ đầu năm 2027, Velar EV sẽ là đối thủ trực tiếp của Porsche Macan điện trong phân khúc xe sang xanh.