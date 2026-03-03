Chồng hoặc vợ lén mua nhà, mua xe cho người tình, đòi lại thế nào?

(VTC News) -

Chồng/vợ mua nhà, tặng xe cho nhân tình, vợ/chồng đòi lại được không?

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy mọi thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh trong thời kỳ hôn nhân... đều được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp có căn cứ chứng minh đó là tài sản riêng.

Trong trường hợp người chồng hoặc người vợ dùng tài sản chung của vợ chồng để tặng cho nhân tình thì họ đã vi phạm điều cấm liên quan tới tài sản chung vợ chồng. Do đó, giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Khi đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, đồng thời bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Điều này đồng nghĩa với việc người vợ hoặc chồng hoàn toàn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và buộc nhân tình hoàn trả tài sản. Trong trường hợp tài sản đã được chuyển nhượng cho người thứ ba ngay tình, người vợ/chồng vẫn có thể yêu cầu chồng/vợ bồi thường hoặc phân chia lại khi ly hôn.

Đối với trường hợp tài sản trao tặng không là tài sản chung của vợ chồng

Theo Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Trong trường hợp tài sản của người chồng tặng cho tình nhân là tài sản riêng của người chồng trước thời kỳ hôn nhân thì sẽ được xác định là tài sản riêng của người chồng nên người chồng có quyền quyết định tới tài sản tặng cho này. Theo đó, người vợ không có quyền yêu cầu đòi lại với quyền sở hữu tài sản này của người chồng đã tặng cho nhân tình.

Tuy nhiên, pháp luật cũng đặt ra một số ngoại lệ nhằm bảo vệ quyền lợi của gia đình, chẳng hạn hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt vẫn cần sự đồng ý của vợ; hoặc nhà ở thuộc sở hữu riêng của chồng nhưng là nơi ở duy nhất của vợ chồng thì khi giao dịch phải đảm bảo quyền chỗ ở cho vợ.

Cách đòi lại tài sản chồng/vợ đã cho nhân tình

Để đòi lại tài sản chồng/vợ bạn đã tặng bồ, bạn cần phải xác định số tiền chồng/vợ bạn dùng để mua nhà, xe cho bồ có được lấy ra từ những loại tài sản nêu trên không hay là từ tài sản riêng của chồng (tài sản có trước khi kết hôn, được thừa kế, tặng cho riêng…).

Bạn phải có đủ chứng cứ hợp pháp để chứng minh căn nhà, cái xe mà bồ của chồng bạn đang đứng tên được mua từ tiền của vợ chồng bạn.

Trong đó, một số chứng cứ có thể thu thập được như:

– Ghi âm hoặc để lại chứng cứ chứng minh chồng lấy tiền của vợ, chồng đi mua nhà cho bồ;

– Tìm bằng chứng chồng tặng cho nhà, xe cho bồ (nếu có)…

Đặc biệt: Cách tốt nhất khi thu thập những chứng cứ này là nên khéo léo để chồng thừa nhận đã tặng cho nhà, xe cho bồ và lưu giữ lại bằng chứng.

Tuy nhiên phải nói thêm rằng, trên thực tế, để chứng minh tiền này được sử dụng từ tài sản chung của vợ chồng khi tài sản đã sang tên cho bồ sẽ vô cùng khó khăn.

Sau khi đã có đầy đủ chứng cứ, bạn có thể khởi kiện đòi tài sản tại Tòa án. Bởi theo Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của Luật, trái đạo đức xã hội.

Do chồng bạn sử dụng tài sản chung vợ chồng để mua nhà, xe cho bồ mà không phải vì nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng nên đây là giao dịch vi phạm pháp luật.

Khi đó, theo Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định như sau:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Bạn sẽ làm đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu bao gồm: Đơn khởi kiện, Căn cước công dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng tặng cho tài sản…; để yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, tuyên giao dịch tặng cho vô hiệu. Hoặc khi giải quyết ly hôn, Tòa sẽ tự xét xử và phân chia tài sản cho bạn nếu bạn có chứng cứ chứng minh chồng mua nhà cho bồ…

Theo Điều 6 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Do vậy, bạn phải chứng minh được việc chồng bạn đã sử dụng tài sản chung của vợ chồng để tặng cho người khác.

Trường hợp bạn không thể thu thập được chứng cứ thì bạn có thể yêu cầu tòa án thu thập thay. Tuy nhiên, tòa án chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

Vì vậy, trong trường hợp bị xâm phạm quyền lợi, người vợ cần thu thập đầy đủ chứng cứ về nguồn gốc tài sản, giấy tờ liên quan đến giao dịch tặng cho, đồng thời khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền. Người vợ cũng có thể đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền sở hữu, để ngăn chặn việc tẩu tán. Với cơ sở pháp lý đầy đủ, người vợ hoàn toàn có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và buộc chồng hoặc nhân tình phải hoàn trả, bồi thường theo đúng quy định pháp luật.