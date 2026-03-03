Đóng

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHXH, BHYT?

(VTC News) -

Luật BHXH, BHYT mới quy định người lao động nước ngoài ký HĐLĐ từ 12 tháng tại Việt Nam phải đóng BHXH, BHYT bắt buộc, trừ trường hợp đặc thù theo luật mới 2024.

Hoàng Thọ
