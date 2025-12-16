Đóng

Người có BHYT khám chữa bệnh thế nào khi thay đổi nơi lưu trú, tạm trú?

Người tham gia BHYT khi thay đổi nơi tạm trú, lưu trú vẫn được khám chữa bệnh tại cơ sở phù hợp nơi ở mới và được quỹ BHYT thanh toán theo quy định.

