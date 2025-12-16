(VTC News) -

Với gen Z, thế hệ trẻ năng động, cá tính và đề cao trải nghiệm, việc chọn quà Giáng sinh không đơn thuần nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự phù hợp với lối sống, gu thẩm mỹ và thông điệp phía sau. Từ những món đồ nhỏ xinh đến quà tặng công nghệ hay trải nghiệm mới mẻ, mỗi lựa chọn đều phản ánh cách người trẻ kết nối và thể hiện sự quan tâm.

Gen Z thích “bắt trend” cách tặng quà mới mẻ, đề cao trải nghiệm, sự gắn kết và cảm xúc sẻ chia.

Những món quà Giáng sinh dành cho gen Z

Dưới đây là những món quà Giáng sinh đang “gây sốt” trong cộng đồng gen Z, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, dễ tặng và dễ ghi điểm.

Thiệp Giáng sinh, thiệp handmade

Giữa thời đại tin nhắn nhanh và lời chúc online, một tấm thiệp Giáng sinh viết tay lại trở thành món quà giàu cảm xúc. Thiệp handmade càng được yêu thích bởi sự độc bản, thể hiện thời gian và tâm ý của người tặng. Dù là lời chúc ngắn gọn hay vài dòng chia sẻ chân thành, món quà nhỏ này luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người nhận.

Những chiếc thiệp Giáng sinh đơn giản cũng không kém phần dễ thương. (Ảnh: AEON Mall)

Nến thơm

Nến thơm là lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ lỗi mốt. Với đa dạng mùi hương như gỗ, cam quế, vani hay hoa cỏ, nến thơm giúp không gian trở nên dễ chịu, thư giãn. Gen Z đặc biệt yêu thích những loại nến có thiết kế tối giản, thân thiện môi trường, phù hợp với mọi giới và mọi không gian sống.

Nến thơm là món quà Giáng sinh phù hợp nhiều đối tượng. (Ảnh: Amazon)

Bộ trang điểm mini

Không còn là đặc quyền của phái nữ, các bộ trang điểm mini ngày nay được thiết kế trung tính, gọn nhẹ, phù hợp cho cả những ai mới bắt đầu chăm sóc ngoại hình. Kích thước nhỏ xinh, tiện mang theo, bộ quà này vừa thực tế vừa đáp ứng nhu cầu làm mới bản thân trong những buổi gặp gỡ cuối năm.

Dán móng tay

Dán móng tay trở thành trào lưu nhờ tính tiện lợi và khả năng thay đổi phong cách nhanh chóng. Không cần ra tiệm, người dùng vẫn có thể tự tạo điểm nhấn cá tính cho đôi tay. Các mẫu dán với màu sắc trung tính, họa tiết đơn giản phù hợp cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt được gen Z ưa chuộng.

Ly Giáng sinh

Những chiếc ly in họa tiết Giáng sinh như tuần lộc, cây thông, ông già Noel mang không khí lễ hội rất rõ nét. Đây là món quà vừa mang tính trang trí, vừa có thể sử dụng hằng ngày, từ uống cà phê, trà nóng đến nước ép. Sự kết hợp giữa tính ứng dụng và yếu tố mùa vụ khiến ly Giáng sinh luôn nằm trong danh sách quà tặng phổ biến.

Ly Giáng sinh luôn nằm trong danh sách quà tặng phổ biến. (Ảnh: Amazon)

Móc khóa

Móc khóa tuy nhỏ nhưng lại thể hiện cá tính rõ rệt. Gen Z thường chọn móc khóa có hình thù dễ thương, biểu tượng cá nhân hoặc liên quan đến sở thích riêng. Đây là món quà dễ tặng, giá phải chăng, phù hợp cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thân trong dịp Giáng sinh.

Túi xách, balo

Túi xách hay balo là món quà thiết thực, gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của gen Z. Các thiết kế hiện nay hướng đến sự tối giản, tiện dụng nhưng vẫn thời trang, dễ phối đồ cho cả nam và nữ. Đây là lựa chọn phù hợp cho người đi học, đi làm hay thường xuyên di chuyển.

Túi xách là món qùa thiết thực dịp Giáng sinh. (Ảnh: Hapas)

Giày thể thao

Giày thể thao luôn nằm trong top quà tặng được yêu thích. Không chỉ phục vụ nhu cầu vận động, giày sneaker còn là tuyên ngôn phong cách của giới trẻ. Những mẫu giày basic, dễ phối đồ, phù hợp nhiều hoàn cảnh là lựa chọn an toàn nhưng vẫn hợp xu hướng.

Ví

Ví là món quà mang ý nghĩa thiết thực và gắn bó lâu dài. Các mẫu ví hiện nay được thiết kế gọn nhẹ, trung tính, phù hợp cho cả nam và nữ. Bên cạnh công năng chứa đựng, ví còn được xem như lời chúc may mắn, tài lộc cho năm mới sắp đến.

Áo sweater, hoodie, khăn len

Mùa Giáng sinh cũng là thời điểm thời tiết se lạnh. Những món đồ giữ ấm như sweater, hoodie hay khăn len vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa mang không khí mùa đông rõ rệt. Phom dáng rộng rãi, màu sắc trung tính giúp các món đồ này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Áo sweater, hoodie, khăn len là những món quà Giáng sinh thiết thực. (Ảnh: Amazon)

Đồ công nghệ nhỏ

Tai nghe không dây, loa Bluetooth mini, ốp điện thoại chất lượng hay sạc dự phòng là những món quà công nghệ được gen Z đặc biệt yêu thích. Chúng đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập và làm việc hằng ngày, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến thói quen sống hiện đại của người nhận.

Hộp đựng tai nghe

Với thói quen sử dụng tai nghe thường xuyên, hộp đựng tai nghe trở thành phụ kiện thiết yếu. Các mẫu hộp với chất liệu bền, thiết kế cá tính giúp bảo vệ tai nghe và tránh thất lạc. Món quà này đặc biệt phù hợp với lối sống di chuyển nhiều của giới trẻ.

Khóa học trực tuyến

Thay vì quà tặng hữu hình, nhiều người trẻ chọn khóa học trực tuyến như một cách đầu tư cho tương lai. Từ kỹ năng mềm, ngoại ngữ đến sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh, đây là món quà mang giá trị dài hạn, phù hợp cho cả nam và nữ đang muốn phát triển bản thân.

Trải nghiệm thực tế

Trải nghiệm thực tế như một buổi workshop, vé xem ca nhạc hay hoạt động thể thao đang trở thành xu hướng quà tặng mới. Gen Z đề cao ký ức và cảm xúc hơn vật chất, vì vậy những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Giáng sinh luôn được đánh giá cao.

Những trải nghiệm thực tế sẽ là món quà Giáng sinh ý nghĩa.

Giáng sinh không nằm ở món quà đắt tiền mà ở sự thấu hiểu và chia sẻ. Với gGen Z, mỗi món quà là một cách kể câu chuyện về sự quan tâm, đồng điệu và kết nối. Chỉ cần chọn đúng tinh thần, bất kỳ món quà nào cũng có thể trở thành kỷ niệm đẹp trong mùa lễ hội cuối năm.

"Bắt trend” cách tặng quà Giáng sinh kiểu gen Z

Không chỉ dừng lại ở việc chọn món quà phù hợp, gen Z còn “bắt trend” cả cách trao quà sao cho mới mẻ và giàu cảm xúc. Gần đây, trào lưu mang tên “Small Gift Exchange” bất ngờ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích trong các buổi họp mặt cuối năm. Điểm hấp dẫn của xu hướng này nằm ở không khí ấm cúng, vui vẻ và cảm giác bất ngờ được nhân lên khi mỗi người đều nhận về nhiều món quà nhỏ xinh cùng lúc.

Khác với kiểu tặng quà truyền thống vốn chú trọng vào hình thức gói ghém cầu kỳ, “Small Gift Exchange” lại tối giản tối đa phần bề ngoài. Những chiếc túi giấy đơn giản lần lượt được mở ra, bên trong là các món quà giống nhau được chia đều cho từng thành viên. Cách trao quà tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến hiệu ứng bất ngờ, khi sau một vòng trao đổi, ai nấy đều có trong tay cả “combo” quà tặng đa dạng, từ nhỏ nhắn đến hữu ích.

“Small Gift Exchange” là cách tặng các món quà giống nhau được chia đều cho từng thành viên.

Lý do khiến trào lưu này được gen Z ưa chuộng là nằm ở tinh thần sáng tạo và thực tế. Các món quà không cần đắt đỏ, nhưng phải dễ thương, có giá thành hợp lý và sử dụng được trong đời sống hằng ngày. Văn phòng phẩm xinh xắn, phụ kiện thời trang đơn giản, đồ gia dụng tiện lợi hay vật dụng trang trí đều trở thành lựa chọn phổ biến. Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng khi được nhân lên theo số lượng người tham gia, lại tạo cảm giác đầy đặn và trọn vẹn.

Không chỉ mang ý nghĩa trao tặng, những món quà “giống nhau nhưng không hề nhàm chán” này còn trở thành điểm nhấn cho các bức ảnh Giáng sinh nhóm. Cả hội cùng cầm trên tay những món đồ đồng điệu, tạo nên khung hình check-in vừa vui nhộn vừa gắn kết. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm, cảm xúc và tính lan tỏa trên mạng xã hội đã giúp “Small Gift Exchange” được dự đoán sẽ trở thành hoạt động chủ đạo trong các bữa tiệc tất niên của en Z năm nay.

Video: Trào lưu tặng quà Giáng sinh "Small Gift Exchange" được gen Z ưa chuộng.