Cảnh sát diễn tập bắn súng, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh Đại hội XIV

Để đạt được trình độ này, các chiến sĩ đặc nhiệm phải trải qua quá trình huấn luyện cường độ cao trong nhiều môi trường khác nhau. Việc rèn luyện liên tục giúp cơ thể thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt, sẵn sàng đối mặt với các tác động bất thường trong quá trình làm nhiệm vụ.