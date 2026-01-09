Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra, dự kiến từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội. Những ngày này, Thủ đô rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, lan tỏa không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Trên khắp các tuyến phố, các trục đường kết nối từ trung tâm thành phố đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội, hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng đồng bộ, nổi bật.
Không gian đô thị mang đậm dấu ấn chính trị - văn hóa thể hiện niềm tin son sắt, sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước hướng về Đại hội XIV, dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt ở vị trí trang trọng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Khu vực nút giao Thanh Niên - Quán Thánh - Thụy Khuê, cờ hoa và pano chào mừng được bố trí đồng bộ, tạo điểm nhấn cảnh quan.
Trên tuyến đường Văn Cao, hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng rực rỡ, góp phần làm nổi bật diện mạo khu vực, đồng thời thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của Thủ đô trước sự kiện chính trị quan trọng.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở UBND TP Hà Nội được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Dọc các trục đường trung tâm, không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng hiện hữu rõ nét với hệ thống trang trí được bố trí đồng bộ, nổi bật.
Hình ảnh và biểu tượng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn xuất hiện trên màn hình LED tại nhiều trung tâm thương mại.
Không chỉ ở các tuyến phố lớn, không khí chào mừng Đại hội Đảng còn lan tỏa vào từng khu dân cư. Tại một ngõ nhỏ trên phố Kim Mã, khu vực tổ dân phố số 18 (phường Giảng Võ), cờ hoa được treo dọc lối đi, thể hiện sự hưởng ứng của người dân hướng về Đại hội.