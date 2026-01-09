Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra, dự kiến từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội. Những ngày này, Thủ đô rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, lan tỏa không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.