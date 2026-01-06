Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan đã báo cáo chi tiết tiến độ từng phần việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Một số nội dung liên quan đến khánh tiết, trang trí, cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật và đảm bảo an ninh đã được Thường trực Ban Bí thư cùng các thành viên của Tiểu ban trực tiếp kiểm tra.

Đặc biệt, việc tổ chức Triển lãm thành tựu 40 năm đổi mới tại Đại hội được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu chuẩn bị kĩ lưỡng, trang trọng và xứng tầm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Kết luận buổi kiểm tra, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc cơ bản hoàn thành một số mục chính để phục vụ cho Đại hội. Chuẩn bị sơ duyệt và tổng duyệt nên tất cả các cơ quan phải cố gắng hoàn thành và dành toàn tâm, toàn ý, toàn bộ thời gian cho việc này. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.