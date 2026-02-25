Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 25/2/2026 - XSDN 25/2

XSDN 25/2. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 25/2/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 25/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDN 18/2, kết quả xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 18/2/2026
- XSDN 11/2/2026
- XSDN 4/2/2026
- XSDN 28/1/2026
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng giải này khi chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải này khi vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Ba do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Tư do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Sáu do đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 25/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.