Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 28/1/2026 - XSDN 28/1

XSDN 28/1. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 28/1/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 28/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm có đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.
