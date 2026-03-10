Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Israel có mục tiêu riêng trong xung đột Iran

(VTC News) -

Trả lời báo chí hôm 10/3 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Israel có những mục tiêu riêng trong cuộc xung đột và cho biết việc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran không nhất thiết là mục tiêu của Mỹ.

Theo ông, Israel là đối tác quan trọng trong chiến dịch, nhưng Washington vẫn tập trung vào các mục tiêu chiến lược của riêng mình. Israel đã tấn công các kho dầu ở Tehran tuần trước, gây ra những đám cháy lớn và cột khói dày đặc trên bầu trời thành phố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu các mục tiêu của chiến dịch bao gồm – từ việc mang lại “tự do” cho người dân Iran đến khả năng thiết lập một lãnh đạo Iran mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Mỹ và Israel.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump quyết định khi nào kết thúc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đang “giành ưu thế” trong cuộc chiến với Iran, nhưng từ chối đưa ra mốc thời gian kết thúc xung đột, nhấn mạnh rằng quyết định này thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đối phương “bị đánh bại hoàn toàn và dứt khoát”. Dù Washington nhiều lần tuyên bố Iran đang suy yếu, giới lãnh đạo Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn.

Tình hình eo biển Hormuz

Cũng trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết quân đội Mỹ đang tiếp tục truy tìm và tấn công các tàu rải thủy lôi của Iran ở vùng Vịnh.

Tuần trước, ông Trump cũng gợi ý rằng Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển để đảm bảo an toàn. Tướng Caine cho biết quyết định sử dụng quân đội Mỹ để mở lại tuyến đường này vẫn chưa được đưa ra, song quân đội Mỹ đang đánh giá các rủi ro cũng như nguồn lực cần thiết để bảo vệ tàu thuyền di chuyển qua eo biển trong trường hợp cần thiết.

Để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ-Israel, quân đội Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ ở các quốc gia vùng Vịnh và phần lớn làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng của thương mại năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “chết chóc, lửa và thịnh nộ” nếu không cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển này. Đáp lại, ông Larijani – hiện là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran – tuyên bố Hormuz “hoặc sẽ là eo biển của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả, hoặc là eo biển của thất bại và đau khổ đối với những kẻ hiếu chiến”.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

Không bình luận về tin lãnh đạo Iran bị thương

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông không thể bình luận về thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao mới của Iran, có thể đã bị thương.

Mojtaba Khamenei được chọn lãnh đạo đất nước sau khi cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích quân sự ban đầu ngày 28/2.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Hegseth nói: “Ông ấy sẽ khôn ngoan nếu lắng nghe lời của tổng thống chúng tôi, đó là không theo đuổi vũ khí hạt nhân và công khai tuyên bố điều đó". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tình trạng hiện tại của Mojtaba Khamenei là điều ông chưa thể xác nhận hoặc bình luận vào lúc này.

Bom xuyên phá nặng 900 kg

Tướng Dan Caine cho biết các máy bay ném bom Mỹ gần đây đã thả hàng chục quả bom xuyên phá dẫn đường bằng GPS nặng 2.000 pound (hơn 900 kg) xuống các bệ phóng tên lửa được chôn sâu dưới lòng đất ở miền nam Iran.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã tấn công nhiều nhà máy sản xuất máy bay không người lái (drone) của Iran, ông cho biết.

Theo tướng Caine, các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm khoảng 90% kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng drone một chiều (drone cảm tử) cũng đã giảm 83%.