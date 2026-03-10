Quảng Trị sẵn sàng mọi tình uống, đảm bảo cấp điện ổn định cho cuộc bầu cử

(VTC News) -

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, trên cơ sở danh sách và vị trí cụ thể của từng điểm bầu cử, Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng phương án cấp điện chi tiết.

Qua đó, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 100% địa điểm bỏ phiếu, khu vực kiểm phiếu và các cơ quan chỉ đạo, điều hành bầu cử, không để xảy ra gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình tổ chức.

Công nhân điện lực cùng trang thiết bị, vượt sông đảm bảo cấp điện cho 3 điểm bỏ phiếu sớm tại xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)

“Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của ngành điện trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Toàn thể cán bộ, công nhân viên đã sẵn sàng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để xử lý kịp thời mọi tình huống”, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết.

Ngoài công tác kỹ thuật, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng tăng cường chế độ trực vận hành, trực xử lý sự cố tại các đơn vị, bố trí lực lượng ứng trực cơ động, phương tiện và máy phát điện dự phòng tại các khu vực trọng điểm.

Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự cũng được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện.Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Công ty Điện lực Quảng Trị cam kết bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.