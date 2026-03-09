Đóng

Băng rừng, vượt thác đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị

Để đến các điểm bầu cử tại bản Hôi Rấy và Nước Đắng xã Trường Sơn, Quảng Trị, phương tiện duy nhất là thuyền máy vượt sông và thác Tam Lu gập ghềnh, chảy xiết.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
