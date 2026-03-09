Danh tính kẻ kéo lê cô gái trẻ trên đường ngày 8/3 ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 9/3, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Phù Tải 2, xã An Thành (Hải Phòng), đang gây xôn sao dư luận trên mạng xã hội ngày 8/3.

Thông tin ban đầu, người đàn ông kéo lê cô gái trên đường được xác định là, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang).

Hình ảnh cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường khiến người dùng mạng xã hội phẫn nộ.

Khoảng 7h sáng 8/3, Bàn Văn Huấn cùng H.A.T, (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi từ nơi ở của H.A.T đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Sau đó, hai người đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (Hải Phòng) đến nhà người quen để dự tiệc buổi trưa. Trong bữa tiệc buổi trưa, cả hai đều dùng rượu bia.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường về nhà, Huấn và chị H.A.T phát sinh mâu thuẫn nên Huấn đã đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Hành vi của Huấn khiến chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, hai người này có mối quan hệ tình cảm.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, sau khi nắm được sự việc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc.

Trước đó, ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung clip được chia sẻ, cô gái không đi dép, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng, trong tình trạng trang phục xộc xệch nằm bên lề đường. Trên mặt và áo cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.

Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

Sau khi clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội, với những bình luận trái chiều, phần đông phẫn nộ, lên án hành động của người đàn ông trong clip và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý.