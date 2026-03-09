Tình trạng mua xăng dầu tích trữ đã giảm

Kịp thời điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo sát diễn biến thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu một số nước trên thế giới trong những ngày qua đều tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, tại Mỹ, giá xăng đã tăng 0,88 - 1 USD/lít, tương đương tăng 11%; giá dầu tăng 1,14 USD/lít, tương đương tăng 15%. Tại Lào, giá xăng tăng 3.150 - 3.810 kíp/lít, tương đương tăng 11-15% tùy loại xăng; giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương tăng 33%; Thái Lan tăng khoảng 1,5 baht/lít xăng, tương đương 4 - 8% tùy loại; 4,2 baht/lít dầu, tương đương 14%; Trung Quốc tăng khoảng 8 - 12% tùy loại; Pháp tăng 8 - 15% tùy loại.

Về nguồn xăng dầu trong nước, 2 mhà máy lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước. Trong đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4/2026; nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo. Nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Giá xăng dầu được kịp thời điều chỉnh vào ngày 7/3, bám sát diễn biến thế giới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh: Cấn Dũng)

Do diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu theo tinh thần của Nghị quyết số 36/NQ-CP. Theo đó tại kỳ điều hành ngày 7/3/2026, mức giá cơ sở xăng dầu như sau: Xăng RON95 ở mức 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít, tương đương 21,07% so với kỳ trước; dầu diesel 0,05S ở mức 30.239 đồng/lít, tăng 7.202 đồng/lít, tương đương 31,26% so với kỳ trước.

Tăng cường kiểm soát thị trường

Song song với việc điều hành giá xăng dầu kịp thời, bám sát giá thế giới, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng được triển khai mạnh mẽ. Báo cáo của Bộ Công Thương, sau thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 7/3/2026, tại Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng bán ra hàng ngày từ 4/3/2026 đến 8/3/2026 tăng 50% so với bình quân tháng 01/2026.

Về thực trạng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ngày 7/3, tại Hà Nội có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều 7/3 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung. Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng tích trữ bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội hiện đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.

Tại TP.HCM, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tương đối ổn định, các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Ở thành phố Cần Thơ, qua công tác nắm địa bàn, hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn hoạt động bình thường; nguồn cung ứng cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đi lại của người dân. Do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, các thương nhân đầu mối đang nỗ lực duy trì nguồn cung ứng xăng dầu; để phòng chống cháy nổ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện hạn chế bán cho khách hàng sử dụng phi, can để mua về tích trữ; trên địa bàn không xảy ra các trường hợp đầu cơ, găm hàng, chờ tăng giá; đa số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật.

Đối với thành phố Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích gần 467.700 m3, gần 498 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu với 02 thương nhân đầu mối, 5 thương nhân nhận ủy quyền là thương nhân đầu mối, 16 thương nhân phân phối, gần 250 thơng nhân kinh doanh bán lẻ. Các doanh nghiệp vẫn đáp ứng và duy trì nguồn cung xăng dầu cho địa bàn thành phố.

Tại thành phố Đà Nẵng, qua công tác giám sát, nắm tình hình và kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nhìn chung thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được đảm bảo, không ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn hàng, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ diễn ra bình thường; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết được thực hiện theo quy định.

Tại thành phố Huế, đến nay, trên địa bàn thành phố có 128 cửa hàng xăng dầu bán lẻ đang hoạt động, đa số các cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động bình thường, chưa có cửa hàng xăng dầu nào xin tạm dừng hoạt động và nguồn cung ứng vẫn đảm bảo cho tiêu dùng và người dân.

Tại tỉnh Nghệ An, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu vẫn đang cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống, duy trì hoạt động tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cung ứng kịp thời, đầy đủ xăng dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn và chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Tại tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản được các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối bảo đảm, dự kiến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến hết tháng 3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chưa có thông tin về kế hoạch đặt hàng cho tháng 4. Thời gian gần đây, sản lượng bán ra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 80 - 100% so với thời gian trước; cá biệt hệ thống phân phối của Petrolimex ghi nhận mức tăng trên 100%.

Tại tỉnh An Giang, các thương nhân phân phối chỉ cung cấp theo kế hoạch thường ngày cho các cửa hàng trong hệ thống. Theo phản ánh của thương nhân phân phối, sản lượng đảm bảo trong vòng 7-10 ngày.

Như vậy, trong những ngày vừa qua, do tâm lý lo sợ giá xăng dầu tăng cao và đứt gãy nguồn cung, người dân đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức, góp phần làm nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Hiện tượng này xảy ra nhiều ở khu vực các tỉnh phía Bắc, nhất là địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Nam và miền Trung ít hơn.

Để có động lực cho các thương nhân nhập khẩu xăng dầu và chấm dứt tình trạng găm hàng chờ tăng giá, giá xăng dầu đã điều chỉnh bám sát với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới. Theo thông tin ghi nhận từ các Sở Công Thương, từ ngày 08/3/2026, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng găm hàng, chờ tăng giá và xếp hàng mua tích trữ đã giảm.