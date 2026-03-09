Giá xăng dầu hôm nay 9/3: Tiếp tục tăng rất mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng rất mạnh phiên đầu tuần khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục leo thang, gây tắc nghẽn dòng chảy qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển gần 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.

“Giá dầu vẫn ở mức cao do thị trường đang phải đối mặt với viễn cảnh cuộc xung đột kéo dài và tình trạng gián đoạn nguồn cung dai dẳng”, ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tradu, cho biết.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho rằng, thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Ngay cả khi tuyến vận chuyển được mở lại, việc khôi phục sản xuất và nối lại hoạt động vận tải dầu mỏ cũng cần thêm thời gian để ổn định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Nhiều chuyên gia cảnh báo, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh nếu tình hình không sớm được kiểm soát. Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Kịch bản xấu nhất đang dần trở thành hiện thực. Nhiều dự báo giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng có khả năng sẽ sớm xảy ra”.

Theo các nhà phân tích, mỗi ngày eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa sẽ làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao hơn.

Giá xăng dầu trong nước dự báo tiếp tục tăng

Chiều 7/3, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, không cao hơn 25.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, không cao hơn 30.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, không cao hơn 35.091 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, không cao hơn 21.327 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Phạm Duy).

Sáng 9/3, giá xăng thành phẩm RON95 tại thị trường Singapore là 121,36 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 113,16 USD/thùng; giá dầu diesel là 154,76 USD/thùng; dầu hỏa là 160,57 USD/thùng và dầu mazut là 594,48 USD/tấn. So với cuối tuần trước, giá các mặt hàng xăng dầu đã tăng từ 20 - 50 USD/thùng.

Trước việc giá dầu thế giới liên tục tăng cao, nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo đó, dự báo giá xăng E5 RON92 có thể tăng khoảng hơn 4.000 đồng/lít, xăng RON95 tăng hơn 5.000 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng hơn 7.300 đồng/lít, dầu hỏa tăng hơn 6.300 đồng/lít và dầu mazut tăng hơn 3.000 đồng/kg.