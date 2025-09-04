Chiều nay, giá xăng tăng hay giảm?

(VTC News) -

Trên thị trường thế giới, giá xăng tuần qua liên tục tăng, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga, khiến Nga đóng cửa 17% các cơ sở lọc dầu của nước này.

Trong khi đó, cập nhật dữ liệu giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore đến ngày 2/9 cho thấy, giá xăng RON92 được giao dịch ở mức 80,7 USD/thùng, xăng RON95 ở mức 82,7, tăng khoảng 2 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Với những diễn biến trên, giá xăng trong nước chiều nay 4/9 được dự báo có thể tăng nhẹ 70 - 120 đồng/lít, còn giá dầu có thể tăng 40 - 130 đồng/lít.

Trong trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn, mức tăng có thể thay đổi. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá xăng.

Giá xăng chiều nay dự báo tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành chiều nay (4/9), giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng nhẹ 0,1 - 1% so với kỳ điều hành trước đó.

VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 101 đồng (0,5%) lên mức 19.871 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể tăng 31 đồng (0,2%) lên mức 20.391 đồng/lít.

Theo mô hình của VPI, trong kỳ này, giá dầu bán lẻ cơ bản ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu mazut có thể tăng 1% lên mức 15.414 đồng/kg; trong khi giá dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.363 đồng/lít và dầu hỏa duy trì ở mức 18.224 đồng/lít.

VPI dự báo liên Bộ Công Thương - Tài chính kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Liên quan đến việc thí điểm bán xăng E10, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, qua 1 tháng triển khai, cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân bán được hơn 108 m³; cửa hàng xăng dầu Liên Ninh bán hơn 64m³; cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh tiêu thụ được hơn 57m³ và cửa hàng xăng dầu Châu Can tiêu thụ gần 9m³.

Số lượng tiêu thụ xăng E10 RON95 của PVOIL tại Hải Phòng khoảng 100m³, trong đó cửa hàng xăng dầu Thành Tô tiêu thụ khoảng 40m³ và cửa hàng xăng dầu Tân Dương bán hơn 60m³.

PVOIL cũng cho biết, kể từ ngày 28/8, đơn vị gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại 5 cửa hàng khu vực miền Trung.

Tính đến hết ngày 31/8, cửa hàng xăng dầu Thiên Bút (Quảng Ngãi) bán được gần 3,5m³; cửa hàng xăng dầu Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) bán được gần 1m³; các cửa hàng xăng dầu Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng (Quảng Ngãi) bán được hơn 15m³.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng thông tin, hiện có 36 cửa hàng bán xăng E10, với mức tiêu thụ trung bình 40m³/ngày, tăng gấp đôi so với giai đoạn đầu. Tính đến hết tháng 8, sản lượng đạt gần 1.500m³. Tuy vậy, lượng này chỉ bằng 1/10 sản lượng xăng RON95 cùng hệ thống.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Lúc 6h ngày 4/9, giá dầu WTI đứng ở mức 63,96 USD/thùng, giảm 1,64 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 67,60 USD/thùng, giảm 1,53 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước thềm cuộc họp cuối tuần của OPEC+ dự kiến sẽ bàn về khả năng tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng từ tháng 10.

Theo nguồn tin của Reuters, 8 thành viên trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh (OPEC+) sẽ cân nhắc nâng sản lượng tại cuộc họp Chủ nhật tuần này, nhằm giành lại thị phần. Nếu quyết định được thông qua, OPEC+ hiện cung cấp khoảng một nửa sản lượng dầu thế giới, sẽ bắt đầu dỡ bỏ thêm một phần cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày (tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu), sớm hơn hơn một năm so với kế hoạch.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất tăng mục tiêu sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, cùng với mức tăng hạn ngạch 300.000 thùng/ngày dành riêng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Nếu sản lượng thực sự tăng theo hạn ngạch mới, chúng tôi dự báo thị trường sẽ rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9/2025 đến năm 2026, kéo theo tồn kho dầu tăng trừ khi OPEC+ áp dụng lại các biện pháp kiềm chế”, chuyên gia Ole Hvalbye của ngân hàng SEB nhận định.