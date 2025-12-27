Xe điện sẽ có màu biển số khác xe xăng tại Việt Nam?

Ngày 26/12, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, Ủy ban đưa ra các nhóm giải pháp về chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, bao gồm việc quản lý, kiểm soát xe ra vào khu vực phát thải thấp (LEZ).

Các giải pháp bao gồm kiểm định đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xanh, tổ chức giao thông, hệ thống camera giám sát, các quy định màu nền biển kiểm soát để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí giao thông điện tử ETC...

Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, các mẫu xe điện, hybrid hay plug-in hybrid sẽ được lắp đặt biển số màu nền khác so với chạy xăng. Ngoài ra, tài khoản thu phí giao thông điện tử ETC của các chủ xe này cũng được tích hợp QR.

Tại Trung Quốc, xe xăng mang biển màu xanh dương (trái), trong khi xe năng lượng mới mang biển xanh lá (phải). (Ảnh: CarnewsChina, CGTN)

Việc đánh dấu xe xăng và xe năng lượng mới có thể nhằm giúp cơ quan đưa ra các giải pháp áp dụng mức phí phù hợp với từng loại phương tiện trong tương lai.

Thực tế việc đánh dấu xe năng lượng mới thông qua biển số không còn quá xa lạ tại các quốc gia. Tại Trung Quốc, xe chạy xăng được gắn biển số màu xanh dương. Trong khi với xe năng lượng mới (xe điện, HEV, PHEV) được gắn biển số màu nền xanh lá cây.

Các mẫu xe có biển số màu xanh lá sẽ không bị hạn chế lưu thông vào các ngày chẵn hoặc lẻ, tùy theo quy định hạn chế phát thải của từng thành phố ở đất nước tỷ dân.

Chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu áp dụng biển số màu nền xanh lam nhạt cho các xe chạy điện, hydro từ năm 2017. Khi vào bãi đỗ xe, những mẫu xe biển xanh lam sẽ được ưu tiên khu vực đỗ gần trạm sạc và được áp dụng giảm giá phí đỗ xe, phí cầu đường.

Trong khi ở Anh, dù không đổi màu nền, biển số của xe điện sẽ có thêm một ký hiệu dạng dọc màu xanh lá cây. Đây là ký hiệu dành riêng cho xe thuần điện, không phát thải.