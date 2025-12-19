Thị trường xe điện tăng tốc: Tín hiệu tích cực giữa áp lực ô nhiễm

(VTC News) -

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng tại nhiều đô thị lớn và áp lực cắt giảm phát thải ngày càng khẩn trương, thị trường xe điện (EV) toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025. Các số liệu mới công bố cho thấy nhu cầu đối với phương tiện không phát thải đang mở rộng ở nhiều khu vực, Việt Nam là một trong những thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Thị trường xe điện toàn cầu duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025. (Ảnh: News.az)

Doanh số xe điện toàn cầu tiếp tục tăng

Theo báo cáo của Benchmark Mineral Intelligence, trong tháng 11/2025, thế giới tiêu thụ khoảng 2 triệu xe điện, đưa tổng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 18,5 triệu xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Xe điện hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh số ô tô mới, phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và định hướng chính sách tại nhiều quốc gia.

Xét theo khu vực, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xe điện lớn nhất thế giới với 11,6 triệu xe bán ra từ đầu năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, BYD ghi nhận 131.935 xe điện xuất khẩu trong tháng 11, mức cao kỷ lục, vượt xa đỉnh trước đó hồi tháng 6. Doanh số của hãng này tại châu Âu tăng hơn bốn lần trong năm nay, trong khi các thị trường Đông Nam Á và Nam Mỹ cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Trong khi đó, châu Âu là khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Tháng 11, doanh số xe điện tại khu vực này tăng 36% so với cùng kỳ, đưa tổng lượng xe bán ra kể từ đầu năm lên 3,8 triệu xe, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà tăng trưởng tại châu Âu gắn liền với các chính sách hỗ trợ người tiêu dùng, mở rộng danh mục sản phẩm và các chương trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện.

Cụ thể, Pháp ghi nhận tăng trưởng trở lại theo lũy kế năm trong tháng 11, sau thời gian dài sụt giảm do cắt giảm trợ cấp. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất lớn như Tập đoàn Volkswagen và Renault, cùng nhiều lựa chọn mới trên thị trường. Bên cạnh đó, chương trình "leasing social" (cho thuê xã hội) của Chính phủ Pháp nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp chuyển sang sử dụng xe điện, cũng góp phần cải thiện sức mua.

Italy cũng đạt doanh số gần 25.000 xe điện trong tháng 11, mức cao kỷ lục, sau khi triển khai gói ưu đãi trị giá 597,3 triệu euro nhằm hỗ trợ thay thế khoảng 39.000 xe động cơ đốt trong cũ.

Anh cũng bổ sung 5 mẫu xe được hưởng trợ cấp xe điện 3.750 bảng Anh, gồm Nissan Leaf (sản xuất tại Sunderland, dự kiến giao xe từ đầu năm 2026), MINI Countryman, Renault 4, Renault 5 và Alpine A290.

Thị trường Việt Nam tăng trưởng nổi bật

Tại Việt Nam, thị trường xe điện tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong năm 2025, trong bối cảnh ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM thường xuyên ở mức cao, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính.

Khói bốc ra từ ống xả của chiếc xe xăng. (Ảnh: Reuters)

Trong tháng 11, có 67.987 xe bán ra tại Việt Nam, mức cao nhất từ đầu năm và tăng khoảng 7% so với tháng trước. Sự gia tăng nhanh của doanh số EV không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy những thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường trong vài năm gần đây, gắn liền với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp nội địa như VinFast.

Tháng 11/2025, VinFast bàn giao 23.186 ô tô điện cho khách hàng trong nước. Lũy kế từ đầu năm, tổng số xe điện hãng này bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 147.450 xe, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số ô tô mới.

Đóng góp lớn nhất là mẫu Limo Green với 9.642 xe trong tháng 11, mức doanh số theo tháng cao nhất từng ghi nhận đối với một mẫu xe tại Việt Nam. Các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 cũng duy trì mức tiêu thụ cao trong từng phân khúc.

Trước năm 2022, xe điện tại Việt Nam chủ yếu là xe nhập khẩu, số lượng hạn chế và tập trung ở phân khúc giá cao. Việc VinFast chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất xe điện và liên tục đưa ra thị trường các mẫu xe trải rộng nhiều phân khúc từ xe cỡ nhỏ, SUV đô thị đến MPV và xe phục vụ kinh doanh, đã mở rộng đáng kể tệp người dùng, đồng thời đưa xe điện từ nhóm sản phẩm mang tính thử nghiệm sang nhóm phương tiện sử dụng phổ biến.

“Trước đây xe điện ít lựa chọn, chủ yếu xe nhập khẩu và giá tương đối cao. Nay có nhiều phân khúc phù hợp với nhu cầu nên tôi cân nhắc nghiêm túc hơn”, anh Gia Bảo (29 tuổi, giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội) chia sẻ.

BloombergNEF ước tính lượng xe điện bán ra tại Việt Nam trong năm 2025 vượt mốc 100.000 xe, tăng hơn 10 lần so với năm 2022.

Một số báo cáo quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường có tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ô tô mới cao nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025.

VinFast Limo Green bán ra hơn 9.600 chiếc trong tháng 11/2025.

Chính sách thúc đẩy chuyển dịch

Sự tăng trưởng của thị trường xe điện tại Việt Nam gắn liền với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, như miễn lệ phí trước bạ, áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, qua đó giảm chi phí sở hữu ban đầu.

Đồng thời, các chương trình hỗ trợ từ doanh nghiệp như miễn phí sạc pin tại trạm công cộng, chính sách đổi xe xăng sang xe điện và ưu đãi dành cho khách hàng mua xe phục vụ kinh doanh cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu. Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu, chi phí vận hành thấp hơn và chi phí bảo dưỡng giảm là những yếu tố quan trọng khiến người tiêu dùng cân nhắc xe điện như một lựa chọn thay thế hợp lý.

Cùng với đó, hạ tầng sạc tại Việt Nam đang được mở rộng nhằm đáp ứng tốc độ tăng của phương tiện điện. Tính đến năm 2025, mạng lưới trạm sạc của VinFast đã phủ 34/34 tỉnh thành, với khoảng 150.000 cổng sạc công cộng đa dạng công suất, phân bố tại đô thị lớn, khu dân cư, trung tâm thương mại và các trục giao thông chính. Trên nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc, khoảng cách giữa các trạm sạc hiện dao động 60 - 70 km, tạo điều kiện cho xe điện di chuyển liên tỉnh.

"Trước đây, trạm sạc chưa nhiều cũng khiến tôi e ngại. Nhưng hiện nay sạc ở khu dân cư và trung tâm thương mại khá thuận tiện, nên việc sử dụng xe điện hàng ngày không còn quá bất tiện", anh Bảo chia sẻ thêm.

Doanh số tăng, danh mục sản phẩm mở rộng và hạ tầng từng bước hoàn thiện cho thấy quá trình chuyển dịch sang xe điện tại Việt Nam đang diễn ra trên thực tế. Trong thời gian tới, với việc bổ sung thêm các dòng xe phục vụ vận tải và di chuyển đô thị, thị trường xe điện được dự báo tiếp tục mở rộng, song song với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng và chính sách hỗ trợ dài hạn.