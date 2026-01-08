'Ô tô điên' tông xe máy trên đường Nguyễn Lương Bằng, một người tử vong

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), vào khoảng 18h35 ngày 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Cảnh sát phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một ô tô lao tới tông trúng.

Ô tô cuốn xe máy vào gầm.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị đâm đổ và kéo lê một đoạn khá dài trên đường.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.