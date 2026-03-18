Đội tuyển châu Mỹ đầu tiên bổ nhiệm trợ lý HLV người Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Guyana (GFF) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lân vào vị trí trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Quyết định được công bố ngày 17/3, trong bối cảnh đội tuyển Guyana đang gấp rút chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới. Ông Nguyễn Hoàng Lân sẽ hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Thomas Dooley.

Cả ông Dooley và trợ lý Hoàng Lân đều từng làm việc tại câu lạc bộ Viettel (nay là Thể Công Viettel).

Nguyễn Hoàng Lân được bổ nhiệm vị trí trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Golden Jaguars. (Nguồn: Guyana Football Federation Inc.)

Theo nhận xét từ GFF, Nguyễn Hoàng Lân gia nhập Golden Jaguars với kinh nghiệm dày dặn từ một trong những môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, khi từng làm việc tại CLB Thể Công Viettel ở cả cấp độ đội một và các đội trẻ. Trong thời gian công tác, ông đã góp phần vào nhiều chức vô địch, bao gồm ngôi vương V.League 1 năm 2020, cũng như các danh hiệu trẻ cấp quốc gia ở lứa U21 và U17.

Xuất thân là một nhà báo thể thao và bình luận viên, tham gia công tác tổ chức bóng đá trẻ ở một số giải phong trào, ông Nguyễn Hoàng Lân có hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp khá đặc biệt. Ông gia nhập CLB Thể Công Viettel với vai trò trợ lý ngôn ngữ, trước khi dần chuyển sang công tác huấn luyện.

"Ở cấp độ quốc tế, ông đã tham gia các giải đấu cấp châu lục hàng đầu, bao gồm AFC Champions League 2021 và AFC Cup 2022, tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong môi trường bóng đá đỉnh cao và những yêu cầu chiến thuật đa dạng.

Là một huấn luyện viên thiên về chiến thuật, ông chuyên về phân tích trận đấu, tổ chức phòng ngự và lối chơi chuyển đổi. Ông có thành tích ấn tượng trong việc phát triển các cầu thủ trẻ đồng thời duy trì phong độ cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển quốc gia, một lợi thế phù hợp với chiến lược của Liên đoàn bóng đá Ghana (GFF) trong việc củng cố lộ trình phát triển cầu thủ và thành tích của đội tuyển quốc gia.

Thông thạo tiếng Anh và có kinh nghiệm trong môi trường bóng đá đa văn hóa, Nguyễn được kỳ vọng sẽ hòa nhập sớm vào đội ngũ và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và tham vọng cạnh tranh của Liên đoàn", GFF giới thiệu về trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Lân.

