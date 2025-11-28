Hỗn chiến bóng đá Nam Mỹ: 17 thẻ đỏ, HLV trưởng nhập viện

(VTC News) -

Trận tứ kết Copa Boliva giữa Blooming và Real Oruro diễn ra không mấy căng thẳng cho đến khi tiếng còi kết thúc cuộc đọ sức này vang lên. Tỉ số 2-2 là đủ để đội khách Blooming đi tiếp khi họ giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu những cái đầu "nóng" không xuất hiện. Mâu thuẫn xuất phát từ phía Sebastian Zeballos (Real Oruro) bị một số người giữ lại và có phản ứng mạnh. Sau đó, đồng đội Julio Vila bắt đầu tung cú đấm và làm tình hình trở nên mất kiểm soát.

Hỗn chiến ở Copa Bolivia.

Mọi chuyện nóng đến mức ngay cả huấn luyện viên trưởng Marcelo Robledo (Real Oruro) bị đẩy ngã không thương tiếc. Ông tranh cãi với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Cảnh sát phải trấn áp cuộc loạn đả bằng gậy và hơi cay.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Bolivia, trọng tài chính Renan Castillo rút tổng cộng 17 thẻ đỏ, bao gồm 11 cầu thủ và nhiều thành viên ban huấn luyện của cả hai đội.

Blooming FC có 10 người bị đuổi khỏi sân gồm: Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, César Romero, Héctor Suárez, Roberto Carlos Melgar, César Menacho, huấn luyện viên Soria, bác sĩ Henry Seas và trợ lý José Luis Vaca.

Trong khi đó, Real Oruro có 7 cầu thủ còn lại nhận thẻ đỏ gồm: Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos, Eduardo Álvarez, huấn luyện viên Robledo, cùng các trợ lý Iván Salinas và Rubén Poquechoque.

HLV Robledo sau khi nhận thẻ đỏ cũng phải nhập viện vì chấn thương vai và đầu, một quan chức khác của câu lạc bộ Blooming bị gãy xương gò má.

Liên đoàn bóng đá Bolivia đang hứng chịu áp lực lớn từ dư luận trong nước. Người hâm mộ yêu cầu cả Blooming FC và Real Oruro phải chịu án phạt nặng.