Gia thế bạn trai quân nhân của Hòa Minzy

(VTC News) -

Sau thời gian giấu kín, Hòa Minzy đã công khai hạnh phúc mới bên bạn trai. Theo nữ ca sĩ, bạn trai cô tên Thăng Văn Cương, sinh năm 1995 (cùng tuổi cô), quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh).

Bạn trai Hòa Minzy xuất thân trong một gia đình làm nông. Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Hòa Minzy công khai bạn trai sau thời gian kín tiếng.

Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau đó, ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò.

Từ Sao nhập ngũ, Văn Cương cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như ca sĩ ST. Sơn Thạch, Anh Tú, streamer Độ Mixi...

Bạn trai nữ ca sĩ từng xuất hiện trong chương trình "Sao nhập ngũ 2022".

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô vào thời điểm ông nội còn sống. Lý giải về điều này, giọng ca 9X bộc bạch: “Để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo (con trai Hòa Minzy) rất thương anh và em biết gia đình khán giả hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi”.

Nhắn nhủ với "nửa kia", nữ ca sĩ chia sẻ: “Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ”.

Hòa Minzy từng về thăm đơn vị của bạn trai Văn Cương (ngoài cùng bên trái).

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy được nhiều người chúc phúc. Gia đình cô cũng bày tỏ vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều thăng trầm, lận đận trong chuyện tình duyên.

"Bao năm em luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi, an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em", chị gái Hòa Minzy bày tỏ.

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy ngày càng được chú ý khi cô úp mở về kế hoạch chuẩn bị đám cưới. Cô cũng hứa sẽ thông báo tin vui, mời mọi người đi ăn cỗ vào thời điểm thích hợp.

Hòa Minzy từng có mối tình với thiếu gia Nguyễn Minh Hải, hai người chia tay vào năm 2022. Những năm qua, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, nuôi con trai bé Bo (con chung của cô và Minh Hải).

Hòa Minzy chọn cuộc sống kín tiếng sau những sóng gió về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ tập trung cho công việc và chăm sóc con trai. Từng có thời điểm, giọng ca 9X cũng được khán giả “đẩy thuyền” với cầu thủ Văn Toàn vì họ có những cử chỉ thân mật hay tương tác vui vẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai lên tiếng phủ nhận, cho biết chỉ là bạn bè thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.