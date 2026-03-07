Kết quả Việt Nam vs Đài Loan, giải Asian Cup nữ 2026 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 0-1 Đài Loan (Trung Quốc) 26' Su Yu Hsuan

Chiều 7/3, đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026. Su Yu Hsuan (Tô Dục Huyên) là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thi đấu lúc 13h là thử thách khó khăn đối với cả 2 đội bóng. Đối thủ sớm chiếm lĩnh thế trận, tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể thực hiện các pha phối hợp tấn công nhịp nhàng và xử lý bóng nhanh như thường thấy. Trong hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không tạo ra cơ hội nào.

Đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) có 2 pha bóng nguy hiểm và ghi được 1 bàn thắng. Phút 26, sau một nhịp dứt điểm trúng xà của đồng đội, Su Yu Hsuan đánh đầu dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam bị dẫn trước 0-1.

Video: Đội tuyển Việt Nam thủng lưới.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định điều chỉnh hàng công cho đội tuyển nữ Việt Nam với sự xuất hiện của tiền đạo Huỳnh Như. Đồng thời, nhà cầm quân lão luyện yêu cầu học trò đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên phần sân của Đài Loan (Trung Quốc).

Khi Huỳnh Như xuất hiện và Thanh Nhã, Vạn Sự liên tục xâm nhập vòng cấm, cơ hội dần xuất hiện nhiều hơn với đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 67, Bích Thùy đưa bóng đi chạm tay hậu vệ Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính xác định rằng không có phạt đền và VAR không can thiệp.

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể gỡ hòa và thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-1. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội vào tứ kết và giành quyền tham dự Olympic 2028.

Đội hình Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14), Thái Thị Thảo (11), Phạm Hải Yến (12), Lê Thị Diễm My (13), Trần Thị Duyên (15), Dương Thị Vân (16), Trần Thị Thu Thảo (17), Cù Thị Huỳnh Như (18), Nguyễn Thị Thanh Nhã (19), Ngân Thị Vạn Sự (21), Nguyễn Thị Bích Thùy (23).

Đài Loan (Trung Quốc): Wang Yuting (1), Chang Chilan (2), Su Sinyun (3), Hsu Yiyun (9), Saki Matsunaga (10), Wu Kaiching (14), Chen Jinwen (17), Su Yuhsuan (19), Chen Yinghui (20), Chen Yuchin (21), Huang Kesin (22).