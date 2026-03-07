Cận cảnh khu tập thể hơn 40 năm ở Hà Nội sắp được thay bằng 3 tòa nhà 34 tầng

Ông L.V.T. cho biết gia đình ông chuyển về sinh sống tại đây từ cuối những năm 1970, và tình trạng xuống cấp của khu nhà đã kéo dài nhiều năm. “Mỗi khi mưa lớn là nước dột từ mái xuống. Gia đình tôi đã tự sửa vài lần nhưng chỉ khắc phục tạm thời. Vì cả dãy nhà đều cũ nên việc sửa riêng lẻ cũng không cải thiện được nhiều”, ông T. nói