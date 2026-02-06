Cận cảnh loạt chung cư cũ ở Hà Nội sắp được kiểm định chất lượng

Cụ thể, đơn nguyên 1 và 2 tòa nhà G6A được xác định xuống cấp mức độ D, trong đó khả năng chịu lực của kết cấu không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.
Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã cắt toàn bộ điện, nước và quây tôn rào chắn khu vực tòa nhà nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và rủi ro sập đổ.
Nhằm mở rộng diện tích sinh hoạt, nhiều hộ dân đã cơi nới “chuồng cọp”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến hành lang và lối thoát nạn.
Tương tự, tại khu tập thể Ngọc Khánh, công trình đã xuống cấp trầm trọng. Các hộ dân tại đơn nguyên 1 đã được di dời đến nơi ở mới, song vẫn còn nhiều hộ sinh sống tại đơn nguyên 2.
Kết cấu bên trong công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường bong tróc, sắt thép hoen gỉ.
Tình trạng tường bong tróc, trần nhà nứt vỡ, hệ thống điện nước chắp vá diễn ra phổ biến tại nhiều khu nhà.
Được biết, công trình được xây dựng từ năm 1979, gồm các dãy nhà cao 5 tầng, mỗi căn hộ có diện tích khoảng 30 m²; hầu hết các hộ gia đình đều lắp thêm “chuồng cọp” nhằm tăng diện tích sử dụng.