Cận cảnh vị trí sắp xây trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Theo định hướng thiết kế, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới được tổ chức theo mô hình không gian mở, gắn kết với hệ thống giao thông đi bộ liên hoàn. Từ sảnh chính của trung tâm hành chính và nhà hát, người dân có thể tiếp cận trực tiếp công viên, hồ trung tâm và các nhà ga metro trong khu vực.