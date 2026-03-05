Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004

(VTC News) -

Sao mai điểm hẹn 2004 là một trong những chương trình âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam có sự tương tác và bình chọn trực tiếp từ khán giả. Mùa giải đầu tiên khép lại với hai Quán quân: Tùng Dương giành giải do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và Kasim Hoàng Vũ nhận giải do khán giả bình chọn.

Bước ra từ cuộc thi, cuộc đời, sự nghiệp của hai ca sĩ nhiều khác biệt.

Bước ra từ cuộc thi, con đường sự nghiệp của hai ca sĩ có nhiều khác biệt. Tùng Dương tiếp tục gặt hái thành công, trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của nhạc Việt. Trong khi đó, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ sinh sống từ nhiều năm trước, cuộc đời anh trải qua không ít biến cố và ra đi vì bạo bệnh ở tuổi 46.

Tùng Dương

Tùng Dương sinh năm 1983, là thí sinh giành giải Nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn tại mùa đầu tiên của Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Khi tham gia cuộc thi, anh mới 21 tuổi, đang là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương giành Quán quân cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004 do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Ngay từ những vòng đầu, nam ca sĩ gây chú ý nhờ chất giọng khỏe, nội lực cùng cách thể hiện các tiết mục mang màu sắc dân gian đương đại. Thời điểm ấy, điều kiện còn khó khăn, anh từng chia sẻ mình không có nhiều tiền để đầu tư trang phục biểu diễn, thậm chí mẹ phải thức trắng đêm khâu đồ diễn cho con.

Sau cuộc thi, Tùng Dương kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc và dần khẳng định vị trí riêng. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ giọng hát mạnh mẽ, phong cách nghệ thuật độc đáo và cá tính. Đến nay, nam ca sĩ phát hành sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow và nhận nhiều giải thưởng uy tín. Mọi người còn ưu ái gọi anh là Divo của nhạc Việt.

Bên cạnh những sản phẩm mang tính thể nghiệm, anh vẫn thực hiện các dự án âm nhạc mang ý nghĩa tri ân, tôn vinh giá trị truyền thống và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Tùng Dương có sự nghiệp thăng hoa, hiện đang là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt.

Thời gian gần đây, Tùng Dương tiếp tục được chú ý khi thể hiện các ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai,. Đặc biệt, ca khúc Tái sinh từng lọt vào top 10 bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Tùng Dương có hôn nhân hạnh phúc nhưng kín tiếng bên bà xã tên Giang Phạm. Cả 2 kết hôn vào năm 2015 nhưng đến năm 2017 mới công khai với truyền thông. Hai vợ chồng có con trai tên Mạc Lam, sinh năm 2015. Gần đây, gia đình nam ca sĩ nhận nuôi một cậu bé có biệt danh là Sóc.

Kasim Hoàng Vũ

Kasim Hoàng Vũ (tên thật Nguyễn Đức Hoàng Vũ) sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng.

Tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004, anh chiến thắng nhờ số phiếu của khán giả. Nam ca sĩ là "con nhà nòi" khi có mẹ là nữ hoàng nhạc rock Bích Phương. Rời cuộc thi, Kasim Hoàng Vũ có nhiều nỗ lực phấn đấu cho nghiệp hát với phong cách riêng rõ nét. Thời hoàng kim, anh từng là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu...

Tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004, Kasim Hoàng Vũ chiến thắng nhờ số phiếu của khán giả.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước. Anh sang Mỹ và hoạt động ca hát ở các sân khấu hải ngoại. Đến năm 2018, nam ca sĩ công bố thông tin anh có vợ Việt kiều và 2 con.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bị bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Trải qua nhiều ca phẫu thuật khiến gương mặt anh biến dạng, sụt cân và chịu nhiều đau đớn. Những ngày tháng cuối đời, Kasim Hoàng Vũ mở nhà hàng tại Houston, Texas, tuy nhiên việc kinh doanh không thuận lợi. Cuộc sống của anh trở nên khó khăn khi chi phí điều trị bệnh đắt đỏ.

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Mỹ vào hôm 1/3. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè tiếc nuối.

Khi đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư. Những năm cuối đời, anh chống chọi với bệnh tật và ra đi ở tuổi 46.

Khi hay tin Kasim Hoàng Vũ qua đời, ca sĩ Tùng Dương tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp. Anh bày tỏ: "Sáng ra nghe tin Kasim rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử.

Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp của Sao Mai điểm hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".