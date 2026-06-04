Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 - XSQT 4/6

XSQT 4/6. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSQT 28/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 701386 và các hạng giải khác như sau:
- XSQT 21/5/2026
Kết quả xổ số ngày 21/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 475351 và các hạng giải khác như sau:
- XSQT 14/5/2026
Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 14/5/2026 có giải đặc biệt là 364631 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSQT 7/5/2026
Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 7/5/2026 như sau:
- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.
- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn người trúng thưởng.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.
- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.
- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ thực hiện quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.