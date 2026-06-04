Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 - XSQT 4/6

XSQT 4/6. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 4/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/6/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 4/6/2026

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- XSQT 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 701386 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 28/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 28/5/2026.

- XSQT 21/5/2026

Kết quả xổ số ngày 21/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 475351 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 21/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 21/5/2026.

- XSQT 14/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 14/5/2026 có giải đặc biệt là 364631 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 14/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 14/5/2026.

- XSQT 7/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 7/5/2026 như sau:

XSQT 7/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 7/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

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