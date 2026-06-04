Công nghệ 4/6: Galaxy Z Fold 8 Ultra - đột phá trong thiết kế và hiệu năng

(VTC News) -

Galaxy Z Fold 8 Ultra chính thức lộ diện

Samsung vừa xác nhận sẽ ra mắt hai phiên bản Galaxy Z Fold 8 trong năm nay, trong đó một mẫu mang tên Galaxy Z Fold 8 Ultra. Thông tin này xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Bluetooth SIG, củng cố các tin đồn trước đó về việc hãng sẽ bổ sung hậu tố "Ultra" cho dòng sản phẩm gập cao cấp.

Galaxy Z Fold 8 Ultra với thiết kế gọn nhẹ, pin mạnh, vi xử lý mới. (Nguồn: Getty Images)

Theo rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ giữ thiết kế tương tự Fold 7 nhưng được cải tiến về độ mỏng và trọng lượng. Máy dự kiến trang bị pin 5.000mAh cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn. Độ dày khi mở ra khoảng 4,1mm, giúp thiết bị trở nên gọn nhẹ hơn so với thế hệ trước.

Trong khi đó, phiên bản "Wide" sẽ chỉ mang tên Galaxy Z Fold 8, không có hậu tố đặc biệt. Điều này khiến bản Ultra trở thành lựa chọn cao cấp, nổi bật hơn trong dòng sản phẩm gập của Samsung. Người dùng kỳ vọng máy sẽ cải thiện đáng kể phần nếp gấp màn hình- điểm yếu cố hữu của các thiết bị gập.

Amazon nâng cấp tìm kiếm trực quan hỗ trợ mua sắm thông minh

Amazon vừa giới thiệu tám tính năng mới trong công cụ tìm kiếm trực quan. Điểm nổi bật là Lens Live, cho phép người dùng dùng camera quét vật thể và ngay lập tức hiển thị sản phẩm tương ứng trong dạng carousel. Ngoài ra, Circle to Search giúp khoanh vùng chi tiết trong ảnh để tìm đúng sản phẩm mong muốn, mang lại trải nghiệm chính xác hơn.

Lens Live trên Amazon giúp người dùng quét vật thể bằng camera và tìm sản phẩm ngay lập tức. (Nguồn Amazon)

Bản cập nhật cũng bổ sung video sản phẩm ngay trong kết quả tìm kiếm, giúp người dùng xem trước đồ gia dụng, đồ chơi hay thiết bị điện tử mà không cần rời khỏi trang. Thêm vào đó, nút More Like This cho phép hiển thị các sản phẩm tương tự về màu sắc, kiểu dáng hoặc kích thước, mở rộng lựa chọn mua sắm.

Theo Amazon, lượng tìm kiếm bằng hình ảnh đã tăng 70% mỗi năm, và đây là bước đi nhằm thay thế cách nhập từ khóa truyền thống. Với Prime Day diễn ra từ 23-26/6, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm toàn bộ các tính năng mới này, hứa hẹn mang lại cách mua sắm trực quan và nhanh chóng hơn.

Google Dreambeans: Biến cuộc sống thành hoạt hình

Google Labs vừa giới thiệu Dreambeans, ứng dụng AI mới dành cho iOS và Android, với khả năng biến dữ liệu cá nhân thành những câu chuyện minh họa như hoạt hình. Công cụ này kết nối với Gmail, Calendar, Photos, YouTube và lịch sử tìm kiếm để gợi ý các hoạt động, địa điểm hay sự kiện phù hợp với người dùng.

Dreambeans biến dữ liệu Google thành câu chuyện hoạt hình. (Nguồn Google)

Điểm đặc biệt của Dreambeans là mỗi ngày chỉ cung cấp khoảng 10–14 câu chuyện, nhằm hạn chế tình trạng "doomscrolling" và khuyến khích người dùng trải nghiệm thực tế. Ví dụ, nếu bạn sắp nhận nuôi một chú chó và đã ghi chú trong Calendar, ứng dụng sẽ tạo câu chuyện minh họa về cuộc sống cùng thú cưng.

Tên gọi "Dreambeans" xuất phát từ ý tưởng ứng dụng xử lý dữ liệu khi bạn ngủ, rồi mang đến cảm hứng vào buổi sáng. Hiện Dreambeans chỉ khả dụng cho người dùng Google AI Ultra tại Mỹ, nhưng đã mở danh sách chờ cho tài khoản cá nhân.