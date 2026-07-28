Giá lúa gạo hôm nay 28/7: Thị trường trong nước đi ngang, giá xuất khẩu ổn định

Giá lúa tươi trong nước hôm nay 28/7 không thay đổi so với phiên trước. Lúa Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 dao động 6.800 - 7.000 đồng/kg. Các giống OM 5451, OM 34 và IR 50404 lần lượt được giao dịch trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg, 6.100 - 6.300 đồng/kg và 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 28/7/2026
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
IR 50404 (tươi)
|
6.100 - 6.200
|
OM 34 (tươi)
|
6.100 - 6.300
|
OM 5451 (tươi)
|
6.200 - 6.400
|
OM 18 (tươi)
|
6.800 - 7.000
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.850 - 7.000
Giá gạo nguyên liệu hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 và gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 cùng được giao dịch trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Bảng giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 28/7/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.700 - 9.800
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.500 - 9.600
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi. Gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng được bán với giá 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg và gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg. Ở phân khúc phổ thông, gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo Đài Thơm từ 15.000 - 15.500 đồng/kg và gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 28/7/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 15.500
|
Gạo thường
|
13.000 - 14.000
Giá nếp hôm nay giữ nguyên so với phiên trước. Nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, giá tấm thơm ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi cám được giao dịch từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 28/7/2026
|
Mặt hàng
|
Giá (đồng/kg)
|
Nếp 3 tháng khô
|
9.600 - 9.700
|
Nếp IR 4625 tươi
|
7.300 - 7.500
|
Tấm thơm
|
8.300 - 8.400
|
Cám
|
7.900 - 8.050
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi so với phiên trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 500 - 510 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 353 - 357 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đi ngang. Gạo 5% tấm dao động từ 445 - 449 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 390 - 394 USD/tấn.
Tương tự, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không biến động. Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn.
Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Ấn Độ ghi nhận tín hiệu tích cực trong đầu năm tài khóa 2026 - 2027. Trong giai đoạn tháng 4 - 6, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,03 tỷ USD, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ USD, tăng 16%.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 28/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
546 - 550
|
Gạo thơm 5% tấm
|
500 - 510
|
Gạo thơm 100% tấm
|
353 - 357
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
361 - 365
|
Gạo 100% tấm
|
290 - 294
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
445 - 449
|
Gạo 100% tấm
|
390 - 394
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.