Google dùng AI tạo 'đội quân' 32 triệu con muỗi đực chống dịch

(VTC News) -

Google đang theo đuổi một dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kiểm soát quần thể muỗi và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Mỹ. Dự án mang tên Project Debug hiện được đề xuất với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và đang chờ phê duyệt.

Nếu được thông qua, Google sẽ thả 32 triệu con muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia pipientis tại California và Florida trong vòng hai năm tới. Theo hồ sơ gửi EPA, 16 triệu con sẽ được thả trong năm đầu tiên và số còn lại vào năm tiếp theo.

Điểm đặc biệt của Project Debug là việc sử dụng AI cùng hệ thống robot chuyên dụng để nuôi, phân loại và thả muỗi. Hệ thống thị giác máy tính do Google phát triển sẽ tự động nhận diện muỗi đực và muỗi cái, đảm bảo chỉ những con muỗi đực được đưa ra môi trường.

AI nhận diện và phân loại muỗi đực cần cho chiến dịch của Google. (Ảnh minh họa: AI)

Theo Project Debug, mục tiêu của chiến dịch là tăng số lượng muỗi đực mang vi khuẩn Wolbachia - một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên. Khi giao phối với muỗi cái ngoài tự nhiên, chúng sẽ không tạo ra thế hệ con mới, khiến quần thể muỗi giảm dần theo thời gian.

Google nhấn mạnh phương pháp này không sử dụng hóa chất, độc tố hay công nghệ biến đổi gene. Ngoài ra, muỗi đực không hút máu và không truyền bệnh cho con người.

Trên website của dự án, Project Debug mô tả muỗi là "loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh", đặc biệt là Aedes aegypti - tác nhân lây truyền các bệnh như sốt xuất huyết, Zika, sốt vàng da và chikungunya, khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm.

Tuy nhiên, tại California và Florida, chương trình lần này sẽ tập trung vào loài Culex quinquefasciatus, vốn được biết đến là vật chủ truyền virus West Nile và bệnh viêm não St. Louis.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus West Nile là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh do muỗi truyền tại Mỹ, với hơn 1.300 ca mắc mỗi năm.

Project Debug trước đây từng triển khai tại Singapore. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Regional Health - Western Pacific cho thấy sau khi bắt đầu thả muỗi mang Wolbachia vào năm 2016, số ca sốt xuất huyết tại quốc đảo này đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2018.

Hiện EPA đang lấy ý kiến công chúng về đề xuất của Google đến ngày 5/6 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.