Công ty mẹ của Facebook: Vẫn miễn phí trải nghiệm lõi khi mở gói trả tiền

Sau khi công bố kế hoạch mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đăng ký trả phí trên Facebook, Instagram, WhatsApp và các sản phẩm AI, Meta khẳng định những trải nghiệm cốt lõi mà hàng tỷ người dùng đang sử dụng sẽ vẫn được duy trì miễn phí.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện Meta cho biết việc phát triển các dịch vụ đăng ký mới nhằm mang đến cho người dùng thêm những lựa chọn nâng cao, thay vì thay thế các tính năng hiện có trên nền tảng.

"Meta đang thử nghiệm và mở rộng các dịch vụ đăng ký mới nhằm mang đến những hình thức sử dụng ứng dụng và thiết bị đeo tích hợp AI chuyên sâu, nâng cao hơn, đồng thời vẫn duy trì các trải nghiệm cốt lõi miễn phí cho tất cả mọi người", đại diện công ty chia sẻ.

Các tính năng cốt lõi trên Facebook vẫn được miễn phí với hàng tỷ người dùng toàn cầu. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Mới đây, Trưởng bộ phận Sản phẩm của Meta Naomi Gleit đã công bố kế hoạch mở rộng các dịch vụ đăng ký trên phạm vi toàn cầu.

Meta cho biết trong thời gian qua đã thử nghiệm các tính năng đăng ký trên Instagram, Facebook và WhatsApp nhằm cải thiện cách người dùng thể hiện bản thân và kết nối với người khác, như tùy chỉnh hồ sơ, thông tin chi tiết về Stories và Siêu tương tác (Super Reactions). Sau khi ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các thử nghiệm này, công ty cho biết sẽ triển khai các gói đăng ký Instagram Plus, Facebook Plus và WhatsApp Plus.

Các gói dịch vụ cho mạng xã hội gồm Instagram Plus (giá 4 USD/tháng), Facebook Plus (4 USD/tháng) và WhatsApp Plus (3 USD/tháng).

Bên cạnh các dịch vụ dành cho người dùng cá nhân, Meta cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm các dịch vụ đăng ký chuyên nghiệp tùy chọn dành cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, cùng các dịch vụ tập trung vào trải nghiệm AI dành cho người dùng.

Theo Meta, người dùng thường mong muốn nhận được nhiều giá trị hơn từ các ứng dụng và trải nghiệm của hãng. Vì vậy, công ty muốn tiếp tục khám phá những lợi ích mà các dịch vụ đăng ký có thể mang lại, trong khi vẫn duy trì miễn phí những trải nghiệm cốt lõi mà người dùng yêu thích.

Nhiều mạng xã hội, nền tảng thuộc sở hữu của Meta đã quen thuộc với người Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Với công cụ trí tuệ nhân tạo, Meta cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm mô hình "freemium" đối với một số tính năng AI nâng cao, cho phép người dùng sử dụng miễn phí trong giới hạn nhất định và trả phí nếu muốn mở rộng mức sử dụng. Trước mắt, các giới hạn này sẽ áp dụng với chế độ Suy nghĩ (Thinking) mới trên Meta AI cùng các công cụ tạo hình ảnh và video trên hệ sinh thái ứng dụng của công ty.

Theo Meta, các nhu cầu sử dụng AI hằng ngày vẫn được cung cấp miễn phí và không có kế hoạch thay đổi. Tuy nhiên, với những tính năng phục vụ các tác vụ sáng tạo hoặc suy luận chuyên sâu hơn, chẳng hạn suy luận mở rộng hay tạo nội dung bằng AI, công ty đang thử nghiệm cơ chế giới hạn sử dụng theo tháng kèm tùy chọn đăng ký để tăng hạn mức.

Cách tiếp cận này được đánh giá tương tự nhiều dịch vụ AI hiện nay, khi người dùng được sử dụng miễn phí ở một mức nhất định và có thể lựa chọn các gói trả phí nếu phát sinh nhu cầu cao hơn. Điểm khác biệt là các gói dịch vụ trong tương lai sẽ được kết hợp với những tính năng mạng xã hội nâng cao đã được Meta thử nghiệm trên các nền tảng của mình.