Lần đầu tiên một phi hành gia khuyết tật chuẩn bị bay vào vũ trụ

(VTC News) -

Cơ quan Vũ trụ Anh (UK Space Agency), ngày 2/6, thông báo rằng họ đang hợp tác với Vast để tìm kiếm nhà tài trợ cho sứ mệnh lịch sử của ông John McFall, cựu vận động viên Paralympic, 45 tuổi.

Ông John McFall hy vọng sẽ được đưa lên Haven-1, trạm vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới, ngay trong năm tới. (Nguồn: Telegraph)

Nếu tìm được nguồn tài trợ, ông McFall sẽ tiến hành nghiên cứu tiên phong về sinh lý học con người, chân giả trong môi trường không trọng lực và chuyển động trong không gian. Những phát hiện này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho người khuyết tật trên Trái đất, chẳng hạn như thiết kế chân giả nhẹ hơn và dễ thích nghi hơn.

Ông McFall, sinh ra ở Surrey và lớn lên ở Somerset, đã bị cắt cụt chân phải khi 19 tuổi sau một tai nạn xe máy. Sau khi học cách chạy lại, ông đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, giành huy chương đồng tại Thế vận hội Paralympic Bắc Kinh 2008 ở nội dung 100 mét T42.

Ông cũng học lại ngành y và hiện đang là bác sĩ nội trú chuyên khoa chấn thương và chỉnh hình làm việc ở miền nam nước Anh.

Ông McFall được chọn vào chương trình phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu năm 2022, và năm ngoái trở thành người khuyết tật thể chất đầu tiên được bác sĩ cho phép tham gia sứ mệnh không gian dài ngày.

Năm ngoái, John McFall trở thành người khuyết tật về thể chất đầu tiên được bác sĩ cho phép tham gia sứ mệnh không gian kéo dài. (Nguồn: ESA/NOVESPACE)

“Nếu chúng ta có thể thực hiện sứ mệnh này, nó sẽ không chỉ là một cột mốc cho chuyến bay vũ trụ của con người, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về khả năng của người khuyết tật, và rằng không nên có giới hạn nào cho những gì bạn có thể đạt được - trên Trái đất hay trong không gian”, ông McFall nói.

Những phát hiện từ công trình nghiên cứu của ông McFall có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết khoa học về các bệnh như loãng xương hoặc teo cơ ảnh hưởng đến nhiều người khuyết tật và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật phục hồi chức năng cho người cụt chi.

Ông McFall sẽ là người Anh đầu tiên bay vào vũ trụ trong hơn 10 năm, kể từ khi sứ mệnh sáu tháng của Tim Peake trên Trạm Vũ trụ Quốc tế kết thúc vào tháng 6 năm 2016.

Bộ trưởng Vũ trụ Anh Liz Lloyd cho biết: “John McFall là một nguồn cảm hứng - không chỉ đối với cộng đồng vũ trụ, mà còn đối với tất cả những ai từng bị nói rằng có những giới hạn đối với những gì họ có thể đạt được”.