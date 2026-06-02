Thay đổi 3 cài đặt trên iPhone để giải phóng dung lượng lưu trữ ẩn

Một chuyên gia công nghệ có tên Pradeep Pandey đã tiết lộ trên nền tảng mạng xã hội X cách ông khôi phục được 47GB dung lượng lưu trữ bị lãng phí chỉ trong 10 phút sau khi thay đổi ba cài đặt thường bị bỏ qua.

Cảnh báo lan truyền của ông trên X đã kêu gọi người dùng iPhone của Apple tắt tính năng tự động tải xuống phương tiện, xóa các tệp bộ nhớ cache ứng dụng cồng kềnh và xóa vĩnh viễn các hình ảnh còn sót lại trong thư mục "Đã xóa gần đây" của ứng dụng Ảnh.

Người dùng iPhone ngừng tải xuống phương tiện tự động, xóa bộ nhớ đệm ứng dụng ẩn và xóa vĩnh viễn các ảnh vẫn còn trong thư mục "Đã xóa gần đây".

Theo Pandey, các ứng dụng như WhatsApp, Instagram, TikTok và Telegram có thể âm thầm lưu trữ một lượng lớn video, hình ảnh và dữ liệu tạm thời trong nền theo thời gian.

Chuyên gia công nghệ cho biết ảnh đã xóa cũng có thể tiếp tục chiếm dung lượng lưu trữ trong tối đa 30 ngày trừ khi người dùng xóa chúng vĩnh viễn theo cách thủ công.

Lời khuyên này được đưa ra khi nhiều khách hàng của Apple tiếp tục phàn nàn về cảnh báo "bộ nhớ đầy" liên tục khiến họ không thể chụp ảnh, tải ứng dụng và cài đặt bản cập nhật phần mềm.

Ngăn các ứng dụng tự động lưu ảnh và video

Theo Pandey, giải pháp đầu tiên tập trung vào việc ngăn các ứng dụng tự động lưu ảnh và video vào iPhone của bạn. Trong đó, các ứng dụng như WhatsApp, Telegram, Instagram và TikTok có thể nhanh chóng làm đầy điện thoại bằng những bức ảnh và video không mong muốn từ các cuộc trò chuyện nhóm.

Nhiều chủ sở hữu iPhone có thể không nhận ra rằng ảnh đã xóa có thể vẫn còn trên thiết bị của họ đến 30 ngày, trong khi các ứng dụng vẫn tiếp tục lưu các tệp tạm thời mỗi khi họ cuộn.

Trên WhatsApp, người dùng nên mở ứng dụng, chạm vào Cài đặt, chọn Trò chuyện và tắt "Lưu vào Thư viện ảnh". Điều này ngăn ảnh và video được gửi trong các cuộc trò chuyện tự động lưu vào thư viện ảnh chính của iPhone.

Trên Telegram, người dùng nên mở ứng dụng, chạm vào Cài đặt, chọn Dữ liệu và Bộ nhớ, sau đó tắt tùy chọn ‘Lưu vào Thư viện’. Điều này giúp ngăn chặn hình ảnh, video và tệp chia sẻ trong nhóm chat tích tụ âm thầm trong nền.

Các nhóm chat hoạt động là một trong những nguyên nhân gây hao phí bộ nhớ lớn nhất vì mọi meme, video và ảnh đều có thể được lưu mà người dùng không hề hay biết.

Xóa dữ liệu bộ nhớ cache của ứng dụng

Lời khuyên thứ hai liên quan đến việc xóa dữ liệu bộ nhớ cache của ứng dụng, vốn tích tụ âm thầm mỗi khi người dùng cuộn qua mạng xã hội. Các ứng dụng như TikTok, Instagram, WhatsApp và Telegram lưu trữ các tệp tạm thời để giúp bài đăng, video và tin nhắn tải nhanh hơn. Nhưng theo thời gian, những tệp đó có thể chiếm một lượng dung lượng đáng kể.

Để kiểm tra ứng dụng nào đang sử dụng nhiều bộ nhớ nhất, người dùng nên mở Cài đặt, chạm vào Chung và chọn Bộ nhớ iPhone.

iPhone sau đó sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng được xếp hạng theo dung lượng chúng chiếm dụng. Người dùng nên tìm các ứng dụng có dung lượng lớn bất thường, đặc biệt là các ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin.

Pandey khuyên nên xóa và cài đặt lại các ứng dụng chiếm nhiều dung lượng để xóa bộ nhớ cache ẩn.

Để thực hiện việc này, hãy nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng, chạm vào Gỡ bỏ ứng dụng, sau đó chạm vào Xóa ứng dụng. Sau đó, người dùng có thể cài đặt lại ứng dụng từ App Store và đăng nhập lại.

Xóa dữ liệu trong "Đã xóa gần đây" của ứng dụng Ảnh

Giải pháp thứ ba tập trung vào thư mục ‘Đã xóa gần đây’ trong ứng dụng Ảnh. Nhiều người dùng iPhone tin rằng hình ảnh đã xóa sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng Apple giữ chúng trong tối đa 30 ngày trước khi xóa vĩnh viễn.

Điều đó có nghĩa là hàng ngàn ảnh và video không mong muốn vẫn có thể chiếm dung lượng lưu trữ ngay cả sau khi người dùng nghĩ rằng họ đã xóa chúng.

Để xóa thư mục, hãy mở Ảnh, chạm vào Album và cuộn xuống mục Đã xóa gần đây. Người dùng có thể cần mở khóa thư mục bằng Face ID hoặc mật mã. Sau đó chạm vào Chọn và chọn Xóa tất cả để xóa vĩnh viễn các tệp.

Pandey cũng chỉ ra một cạm bẫy lưu trữ ẩn khác bên trong iMessage. Ảnh, GIF và video được gửi qua Tin nhắn có thể vẫn được lưu trên thiết bị trong nhiều năm trừ khi được xóa thủ công.

Để xem lại chúng, hãy mở Cài đặt, chạm vào Chung, chọn Dung lượng iPhone, chọn Tin nhắn và chạm vào Xem tệp đính kèm lớn. Sau đó, người dùng có thể xóa hàng loạt các tệp lớn.