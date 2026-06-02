Bác sĩ nội trú 'sống hai cuộc đời': Ban ngày đỡ đẻ, tối làm MC ở bar

0h một tối cuối tuần, giữa tiếng nhạc sôi động và ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi, Nguyễn Văn Tùng khuấy động không khí bằng những màn tương tác đầy năng lượng với khán giả. Ít ai biết rằng sau khi rời sân khấu, chàng MC Hype (người đồng hành cùng DJ tại các sự kiện âm nhạc) ấy lại trở về với vai trò bác sĩ nội trú ngành Sản phụ khoa.

Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1999, quê Bắc Ninh, hiện theo học chương trình bác sĩ nội trú, chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Con đường đến với ngành y của anh không hoàn toàn bằng phẳng.

Sau khi đỗ ngành Y học dự phòng, Tùng quyết định thi lại để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa.

Hình ảnh Tùng khi làm MC khuấy động không khí. (Ảnh: NVCC)

Nếu ở bệnh viện, Tùng là bác sĩ trẻ điềm tĩnh, cẩn trọng thì trên sân khấu, anh lại là một MC Hype đầy năng lượng. Sự đối lập ấy từng khiến chính anh không ít lần bỡ ngỡ.

Ngày đầu tiên đi làm trên quán bar, bộ trang phục mà Tùng tự tin nhất chỉ là chiếc quần vải suông cùng áo sơ mi màu tím. Anh còn cẩn thận vuốt tóc trước khi bước lên sân khấu. Thế nhưng chỉ 5 phút trước giờ diễn, quản lý gọi anh vào nhắc nhở vì cách ăn mặc chưa phù hợp với môi trường làm việc.

"Lúc đó tôi không nghĩ bộ đồ mình thấy đẹp nhất lại không phù hợp. Chưa kịp làm việc đã áp lực cả buổi tối", Tùng nhớ lại.

May mắn là sau đó anh được những đồng nghiệp đi trước chỉ dẫn từ kỹ năng chuyên môn, cách giao tiếp đến phong cách ăn mặc. Nhờ vậy, chàng sinh viên y khoa dần thích nghi với môi trường hoàn toàn xa lạ.

Khoảng thời gian ấy cũng là giai đoạn nhiều thử thách nhất khi anh vừa phải học tập trên giảng đường, vừa làm quen với công việc mới. Tuy nhiên, sự thích nghi đến sớm giúp Tùng cân bằng được cả hai thế giới tưởng chừng đối lập.

Nói về sự khác biệt giữa bác sĩ và MC Hype, Tùng cho rằng con người không ai hoàn toàn hướng nội hay hướng ngoại. Mỗi người chỉ nghiêng nhiều hơn về một phía và sẽ điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường sống.

"Là người thuộc thế hệ Gen Z, tôi thích trải nghiệm và khám phá bản thân để tìm ra những điều thú vị trong chính mình", anh nói.

Không chỉ làm MC Hype, Tùng còn từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Chính những trải nghiệm ấy giúp anh tích lũy vốn sống và khả năng giao tiếp, từ đó hỗ trợ đáng kể cho công việc của một bác sĩ.

Theo anh, việc gặp gỡ nhiều kiểu người, nhiều hoàn cảnh khác nhau giúp bản thân biết lắng nghe hơn, thấu hiểu hơn. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, những kỹ năng đó trở thành lợi thế để việc tư vấn và đồng hành trở nên gần gũi, tự nhiên hơn.

Dù vậy, không ít người vẫn bày tỏ sự hoài nghi khi biết một bác sĩ làm việc trong môi trường bar. Tùng thừa nhận anh từng nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại mang đến cho anh góc nhìn khác. Trong cảm nhận của Tùng, môi trường làm việc tại bar không hoàn toàn tiêu cực như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là nơi anh gặp những người bạn tốt, những đồng nghiệp nhiệt tình và nguồn năng lượng tích cực sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

"Trên viện đôi khi cạn năng lượng, tối đi làm giống như một trạm sạc. Tôi làm việc trong giới hạn pháp luật cho phép nên không quá bận tâm về điều tiếng", anh chia sẻ.

Hình ảnh Tùng khi ở phòng mổ đẻ cho sản phụ. (Ảnh: NVCC)

Có thời điểm Tùng gần như làm việc liên tục trong nhiều ngày để theo kịp các mục tiêu đã đặt ra. Áp lực lớn nhất với anh không phải những đêm diễn kéo dài mà là cảm giác bản thân chưa đạt được tiến độ như kỳ vọng.

Hiện là bác sĩ nội trú ngành Sản phụ khoa, Tùng hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Công việc MC chủ yếu diễn ra vào cuối tuần và mỗi khi lịch trực trùng với lịch diễn, anh luôn ưu tiên bệnh viện.

Ngoài thời gian học tập, Tùng còn theo các bác sĩ tại phòng khám để tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn. Từ trải nghiệm của bản thân, anh cho rằng người trẻ hoàn toàn có thể theo đuổi nhiều đam mê cùng lúc, nhưng cần xác định rõ đâu là ưu tiên số một.

"Bản thân tôi luôn đặt một việc quan trọng nhất ở vị trí trung tâm. Những việc còn lại là thứ yếu. Nhờ vậy mình biết mình là ai, đang làm gì và cần làm gì", anh nói.

Nếu một ngày phải lựa chọn giữa hai vai trò, Nguyễn Văn Tùng khẳng định anh sẽ chọn nghề bác sĩ. Ngay cả nghệ danh trên sân khấu, anh cũng lấy tên Doctor T như một cách nhắc nhớ về con đường mình theo đuổi. "Với tôi, bác sĩ vẫn là lựa chọn quan trọng nhất", Tùng nói.