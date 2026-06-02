Bộ GD&ĐT: Không quay phim, phát tán clip bạo lực học đường lên mạng

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đồng thời yêu cầu học sinh không quay phim, chụp ảnh, phát tán các clip bạo lực lên mạng xã hội.

Thời gian gần đây tại một số địa phương xảy ra các vụ việc học sinh bạo lực với tính chất, mức độ nghiêm trọng, dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục, sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trường học và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường trong năm học mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện tại các cơ sở giáo dục.

Bộ nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn trường học. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn - Đội, nhân viên và học sinh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Các trường học được yêu cầu công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý học đường tại những vị trí dễ quan sát để kịp thời tiếp nhận phản ánh.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đề nghị phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lý học đường trong việc nắm bắt, xử lý sớm các mâu thuẫn phát sinh giữa học sinh, kể cả trên môi trường mạng. Các cơ sở giáo dục cũng cần triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh thuận tiện tố giác hành vi bắt nạt và được bảo vệ khi cung cấp thông tin.

Một nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng, hồi tháng 5/2026.

Về công tác phối hợp, Bộ yêu cầu nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương duy trì kênh liên lạc thường xuyên nhằm quản lý học sinh ngoài giờ học, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi nhanh chóng với lực lượng công an để kịp thời nhận diện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bắt nạt, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử văn minh trên môi trường mạng. Học sinh cần được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng quy định pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến.

“Không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội” là một trong những yêu cầu được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh trong đợt chỉ đạo lần này nhằm hạn chế việc lan truyền các nội dung tiêu cực, gây tổn thương cho nạn nhân và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm. Các địa phương cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường.

Các Sở GD&ĐT cần nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Bộ GD&ĐT về kết quả thực hiện trước ngày 5/9/2026 và duy trì chế độ báo cáo định kỳ hằng quý.