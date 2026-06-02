Vàng miếng SJC là dòng sản phẩm vàng do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chế tác và phát hành.

Sản phẩm được làm từ vàng 9999, có độ tinh khiết đạt 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng miếng SJC được đánh giá cao về giá trị và khả năng giữ giá theo thời gian.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, SJC cung cấp các loại vàng miếng với nhiều trọng lượng khác nhau như 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng, 5 lượng và 10 lượng.

Về hình thức, vàng miếng SJC có thiết kế dạng hình chữ nhật. Mặt trước được dập nổi hình rồng cùng ký hiệu 9999, thể hiện hàm lượng vàng nguyên chất của sản phẩm. Mặt sau in tên thương hiệu SJC, trọng lượng vàng và các thông tin nhận diện liên quan, giúp người mua dễ dàng kiểm tra nguồn gốc cũng như tính chính hãng.

Vàng miếng SJC 1 chỉ giá bao nhiêu?

Theo khảo sát sáng 2/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết trong khoảng 15,45 - 15,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn lúc 9h ngày 2/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 15.450.000 15.750.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 15.450.000 15.752.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 15.450.000 15.753.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 15.450.000 15.750.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 15.450.000 15.750.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 15.450.000 15.750.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 15.420.000 15.750.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng miếng SJC 15.450.000 15.650.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Vàng miếng SJC có mấy loại?

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, vàng miếng SJC được sản xuất với nhiều quy cách trọng lượng khác nhau, bao gồm: loại 1 chỉ có khối lượng khoảng 3,75 gram; loại 2 chỉ tương ứng 7,5 gram; loại 5 chỉ có trọng lượng 18,75 gram; loại 1 lượng nặng 37,5 gram - tương đương 10 chỉ vàng; loại 10 lượng.

Ngoài các sản phẩm tính theo chỉ và lượng, vàng SJC còn được quy đổi theo đơn vị kilogram. Theo đó, 1 kg vàng tương đương khoảng 26,67 lượng vàng, tức gần 267 chỉ vàng.