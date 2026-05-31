Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu?

Giá vàng miếng PNJ hôm nay

Theo ghi nhận từ thị trường, giá vàng miếng hôm nay được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến của thị trường vàng thế giới và nhu cầu giao dịch trong nước.

Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại PNJ cập nhật lúc 8h30 ngày 31/5/2026:

Loại vàng Khu vực Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 TP. HCM 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Hà Nội 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Cần Thơ 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Đà Nẵng 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Tây Nguyên 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Đông Nam Bộ 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng

So sánh giá vàng miếng tại PNJ với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng miếng tại PNJ với một số thương hiệu lớn tại Việt Nam, tính đến sáng 31/05/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Vàng miếng SJC 999.9 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng SJC 5 chỉ 156.000.000 159.020.000 đồng/lượng Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156.000.000 159.030.000 đồng/lượng Doji Vàng miếng SJC 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng miếng SJC 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Phú Quý Vàng miếng SJC 155.500.000 159.000.000 đồng/lượng Mi Hồng Vàng miếng SJC 157.000.000 158.500.000 đồng/lượng

Giá một số loại vàng khác tại PNJ

Bên cạnh vàng miếng SJC, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h45 ngày 31/5/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nhẫn Trơn PNJ 999.9 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng Kim Bảo 999.9 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng PNJ - Phượng Hoàng 156.000.000 159.000.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999.9 153.600.000 157.600.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999 153.440.000 157.440.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 9920 150.140.000 156.340.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 99 149.820.000 156.020.000 đồng/lượng Vàng 916 (22K) 13.816.000 14.436.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.930.000 11.820.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.827.000 10.717.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 9.354.000 10.244.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.724.000 9.614.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 8.330.000 9.220.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.666.000 6.556.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 5.020.000 5.910.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 4.358.000 5.248.000 đồng/chỉ

Lưu ý đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. Do vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.