Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu?

(VTC News) -

Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu, hãy cập nhật diễn biến mới nhất trong bài viết dưới đây.

Giá vàng miếng PNJ hôm nay

Theo ghi nhận từ thị trường, giá vàng miếng hôm nay được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến của thị trường vàng thế giới và nhu cầu giao dịch trong nước.

Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại PNJ cập nhật lúc 8h30 ngày 31/5/2026:

Loại vàng 

Khu vực 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

Vàng miếng SJC 999.9

TP. HCM

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Hà Nội 

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Cần Thơ 

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Đà Nẵng

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Tây Nguyên 

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Đông Nam Bộ 

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

So sánh giá vàng miếng tại PNJ với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng miếng tại PNJ với một số thương hiệu lớn tại Việt Nam, tính đến sáng 31/05/2026: 

Thương hiệu 

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

PNJ 

Vàng miếng SJC 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

SJC 

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng SJC 5 chỉ

156.000.000

159.020.000

đồng/lượng 

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

156.000.000

159.030.000

đồng/lượng 

Doji 

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Bảo Tín Minh Châu 

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Phú Quý 

Vàng miếng SJC

155.500.000

159.000.000

đồng/lượng 

Mi Hồng 

Vàng miếng SJC

157.000.000

158.500.000

đồng/lượng 

 

Giá một số loại vàng khác tại PNJ

Bên cạnh vàng miếng SJC, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h45 ngày 31/5/2026:

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng Kim Bảo 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng 

Vàng nữ trang 999.9

153.600.000

157.600.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 999

153.440.000

157.440.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 9920

150.140.000

156.340.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 99

149.820.000

156.020.000

đồng/lượng

Vàng 916 (22K)

13.816.000

14.436.000

đồng/chỉ 

Vàng 750 (18K)

10.930.000

11.820.000

đồng/chỉ 

Vàng 680 (16.3K)

9.827.000

10.717.000

đồng/chỉ 

Vàng 650 (15.6K)

9.354.000

10.244.000

đồng/chỉ 

Vàng 610 (14.6K)

8.724.000

9.614.000

đồng/chỉ 

Vàng 585 (14K)

8.330.000

9.220.000

đồng/chỉ 

Vàng 416 (10K)

5.666.000

6.556.000

đồng/chỉ 

Vàng 375 (9K)

5.020.000

5.910.000

đồng/chỉ 

Vàng 333 (8K)

4.358.000

5.248.000

đồng/chỉ 

Lưu ý đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. Do vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.

Hoàng Lan
