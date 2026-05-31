Hơn 123.600 thí sinh Hà Nội thi Toán, 2 em mang điện thoại vào phòng thi

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. 123.673/124.082 thí sinh dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng củakỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,67%; 409 thí sinh vắng mặt.

Buổi thi môn Toán ghi nhận 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sáng nay, thành phố Hà Nội có 123.673 thí sinh dự thi môn Toán, 2 thí sinh vi phạm quy chế.

Ngoài ra, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi vì lý do sức khỏe và đều được các điểm thi tạo điều kiện theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến 10h sáng nay 31/5, công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên địa bàn diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều qua 30/5, toàn thành phố có 123.681 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%. 401 thí sinh vắng mặt và 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, số lượt dự thi môn Văn sáng cùng ngày là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh, có 1 trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.