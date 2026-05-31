(VTC News) -

* VTC News tiếp tục cập nhật

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội. Thời gian làm bài thi là 120 phút (8-10h sáng).

Sau khi hoàn thành môn Toán, thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các bài thi môn chuyên theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội trong ngày 1/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau bốn năm học THCS.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.