Bút mới, xe ôm miễn phí, 'bùa may mắn' tiếp sức sĩ tử Hà Nội trong ngày thi cuối
Sáng 31/5, nhiều hoạt động ý nghĩa đã tiếp thêm động lực cho sĩ tử Hà Nội trước môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 năm nay.
Bên cạnh công tác hỗ trợ, các tình nguyện viên còn tự tay chuẩn bị những tấm “bùa may mắn” dành tặng thí sinh. Trên đó là những lời chúc ý nghĩa, những thông điệp động viên được gửi gắm với mong muốn tiếp thêm sự tự tin và tinh thần lạc quan cho các sĩ tử trước giờ thi.
Đoàn Thanh niên phường Ba Đình còn bố trí đội xe ôm miễn phí túc trực tại điểm thi. Những chuyến xe đặc biệt này luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh như quên giấy tờ, dụng cụ học tập hay cần di chuyển gấp, góp phần giúp các em kịp thời vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất.
Không còn quá nhiều lo lắng như ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước vào phòng thi cuối với gương mặt rạng rỡ và tâm lý vững vàng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những lời động viên từ người thân đã tiếp thêm tự tin để các em hoàn thành kỳ thi quan trọng.
Những lời dặn dò và cái ôm động viên từ gia đình đã tiếp thêm sự tự tin, giúp các thí sinh bình tĩnh bước vào phòng thi.