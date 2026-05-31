Đồng Nai hút sóng đầu tư, loạt dự án bất động sản khởi động

Loạt dự án lớn khởi động

Đồng Nai vốn đã là “thủ phủ công nghiệp - logistics” phía Nam suốt hơn 20 năm qua với hệ thống khu công nghiệp lớn. Khi lên thành phố từ 30/4/2026, Đồng Nai càng có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Trong đó, thị trường bất động sản cũng được hưởng lợi.

Theo các chuyên gia, việc nâng cấp lên thành phố sẽ tạo thêm động lực cho nhiều phân khúc như nhà ở đô thị, bất động sản thương mại, khu đô thị vệ tinh, bất động sản công nghiệp và logistics.

Bên cạnh đó, Đồng Nai sở hữu quỹ đất lớn, nằm liền kề TP.HCM, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành và hệ thống khu công nghiệp trọng điểm. Đây cũng là lý do thời gian qua nhiều dự án bất động sản trên địa bàn được khởi động hoặc tăng tốc triển khai nhằm đón đầu làn sóng nhu cầu mới.

Đón đầu dư địa tăng trưởng của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại Đồng Nai.

Mới đây, Tập đoàn Bcons động thổ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, quy mô gần 3 ha với tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Dự án gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến cung cấp hơn 2.800 căn hộ ra thị trường.

Trong khi đó, dự án Izumi City quy mô 170 ha do Nam Long phát triển cũng đang tăng tốc thi công phân khu Izumi Canaria, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Phân khu này sẽ bổ sung 461 căn nhà phố và biệt thự, với mức giá chào bán từ 60-70 triệu đồng/m².

Một dự án đáng chú ý khác tại Đồng Nai là Spring Ville do Gamuda Land làm chủ đầu tư, với quy mô khoảng 20 ha. Dự án hiện phát triển 7 block căn hộ cao tối đa 15 tầng, cung cấp hơn 1.200 căn hộ. Các block dự kiến mở bán trong năm 2026, với mức giá dự kiến từ 50 triệu đồng/m². Bên cạnh đó, các sản phẩm nhà phố và shophouse được chào bán trong khoảng 8-12 tỷ đồng/căn.

Tại khu vực này, dự án Fiato Airport City do Thăng Long Real Group phát triển cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án gồm 4 block căn hộ cao 18 tầng, hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở gắn với hạ tầng sân bay Long Thành trong tương lai.

Dự kiến, dự án cung cấp khoảng 800 căn hộ có diện tích từ 49-110m². Hiện dự án đã triển khai 3 block, trong đó một block đã cất nóc. Chủ đầu tư đặt mục tiêu bàn giao dự án cùng thời điểm sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Đất Xanh Group (tên mới Bluemarq) cũng đang tiếp tục phân phối dự án Gem Sky World. Ông lớn Novaland cũng tiếp tục phát triển dự án Aqua City sau thời gian “án binh bất động” do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính.

Các phân khu của Aqua City như River Park, Ever Green 2 đang có rất đông công nhân làm việc và hoàn thiện các hạng mục dự án.

Theo thống kê của PropertyGuru, giá nhà phố, biệt thự tại Đồng Nai đang được chào bán với giá phổ biến từ 49-50 triệu đồng/m², tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mạnh cộng hưởng

Các chuyên gia đánh giá, Đồng Nai có vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM với toàn bộ vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, Đồng Nai có hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hay mạng lưới metro kết nối với trung tâm TP.HCM… Đây là những lợi thế rất lớn để Đồng Nai tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Consulting chia sẻ, song song với lợi thế về kết nối vùng, việc Đồng Nai lên thành phố sẽ tạo tác động tích cực về mặt kỳ vọng đối với thị trường bất động sản nơi đây trong trung và dài hạn.

Theo ông Thắng, giai đoạn này, nhà đầu tư không còn chạy theo thông tin hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước, mà quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố nền tảng như khả năng kết nối hạ tầng, hệ sinh thái tiện ích và năng lực triển khai của chủ đầu tư.

“Khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về không gian sống đồng bộ, tích hợp đầy đủ chức năng sinh hoạt, thương mại và dịch vụ cũng sẽ gia tăng. Đây là lợi thế của các khu đô thị được quy hoạch bài bản so với các sản phẩm phát triển rời rạc. Và Đồng Nai đang mọc lên những khu đô thị bài bản như thế”, ông Thắng nói.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc PropertyGuru khu vực miền Nam đánh giá, việc Đồng Nai lên thành phố không đơn thuần là một thay đổi hành chính, mà là bước nâng cấp về vai trò trong cấu trúc kinh tế vùng. Bởi vậy, sự tác động đến thị trường bất động sản sẽ mang tính tái cấu trúc hơn là “tạo sóng”.

“Phân khúc hưởng lợi lớn nhất chính là bất động sản công nghiệp và logistics khi Đồng Nai gần như chắc chắn trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn. Bất động sản nhà ở cũng sẽ tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu ở thực từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và dòng dịch chuyển dân cư từ TP.HCM về đây”, ông Tuấn cho hay.

PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định, thế và lực của Đồng Nai hiện nay đã rất khác. Sức mạnh của Đồng Nai không những thể hiện qua lực lực công nghiệp mà còn định hình đô thị chất lượng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, thương mại, tài chính với vai trò quan trọng của sân bay Long Thành.

Ngoài ra, các công trình hạ tầng chiến lược đang tại thuận lợi để Đồng Nai “cất cánh”, giảm thời gian lưu thông, kết nối nhanh chóng với TP.HCM và các địa phương lân cận.

Theo ông Thiên, Đồng Nai cũng đang thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến xây dựng các khu đô thị, hình thành hệ sinh thái đầy đủ tiện nghi cho người dân, chuyên gia đến sinh sống, làm việc. Chính vì vậy, việc kiến tạo các khu đô thị bài bản, theo định hướng đô thị tích hợp, đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích là việc rất quan trọng. Trong đó, các khu đô thị phải đáp ứng 5 trụ cột bao gồm: an cư, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Đây là lợi thế lớn trong việc thu hút cư dân về sinh sống.