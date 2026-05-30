Mãn nhãn 'đại tiệc' ánh sáng đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Tối 30/5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong không khí sôi động và bùng nổ cảm xúc trước màn tranh tài của đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) và đội đương kim vô địch Trung Quốc.

Với chủ đề “Thiên nhiên”, đêm khai mạc DIFF 2026 mở màn cho chuỗi 6 đêm pháo hoa, diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khẳng định DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” thể hiện khát vọng xây dựng hình ảnh thành phố năng động, điểm đến kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Theo lãnh đạo thành phố, DIFF thời gian qua được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn là một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.

Thành phố cũng ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Sun Group và các đối tác trong việc đồng hành, hỗ trợ tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng qua nhiều năm, đồng thời góp phần kiến tạo các công trình, sản phẩm du lịch – văn hóa đẳng cấp, làm đẹp diện mạo đô thị và nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng.

Trải qua gần hai thập kỷ tổ chức với sự đồng hành của Sun Group, DIFF vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi toàn bộ khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi đã kín khán giả. Các tuyến đường ven sông Hàn và các cây cầu cũng đông kín người xem pháo hoa. Sau một năm chờ đợi, người dân Đà Nẵng và du khách quốc tế tiếp tục được chiêm ngưỡng bầu trời sông Hàn rực sáng với hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ, tạo nên không gian nghệ thuật ấn tượng.

Được xem là đặc sản của mỗi mùa DIFF, những màn trình diễn pháo hoa tranh tài ở đêm khai mạc tiếp tục thể hiện đẳng cấp quốc tế. Cùng khai thác chủ đề “Thiên nhiên”, nhưng hai đội đã lựa chọn hai cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau trên bầu trời Đà Nẵng.

Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc đã vẽ nên bức tranh rực rỡ về sự sống, vẻ đẹp của hành tinh xanh và khát vọng kết nối giữa con người với thiên nhiên, đưa khán giả bước vào hành trình thăng hoa của những tuyệt tác ánh sáng và âm nhạc, nghệ thuật.

Dưới đây là hình ảnh những khoảnh khắc bùng nổ của 2 đội pháo hoa trong đêm khai mạc:

Đội Đà Nẵng (Việt Nam)

Đội Đà Nẵng mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những miền di sản trù phú đến thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh.

Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh rực rỡ và những khoảng lặng giàu cảm xúc, đưa khán giả đi từ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và ngày càng hoàn thiện cùng yếu tố cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.

"Tôi xem DIFF nhiều năm nhưng thực sự ấn tượng với sự thay đổi của đội Đà Nẵng năm nay. Màn trình diễn có câu chuyện giàu cảm xúc, kỹ thuật tốt hơn rất nhiều. Tôi đặt ngôi sao hy vọng về màn chung kết đầu tiên của đội nhà trong lịch sử”, anh Hoàng Minh, du khách đến từ TP.HCM, hào hứng chia sẻ.

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ sắc màu của đội chủ nhà.

Đội pháo hoa Trung Quốc

Đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng màn trình diễn “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông).

Đội Trung Quốc gây ấn tượng với kỹ thuật dàn dựng công phu, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc chính xác cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao.

Các lớp pháo hoa uyển chuyển, dày đặc, liên tục biến hóa về hình thái và màu sắc, biến bầu trời sông Hàn thành một bức họa phương Đông đầy mê hoặc.

Đáng chú ý, ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” xuất hiện trong phần trình diễn đã tạo nên điểm nhấn bất ngờ, với âm hưởng quen thuộc như lời chào nồng hậu mà đội thi gửi tới khán giả.

Màn trình diễn đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và để lại những dấu ấn mạnh mẽ đầu tiên cho DIFF 2026.