Mãn nhãn 'đại tiệc' ánh sáng đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Tối 30/5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, thu hút hàng chục nghìn khán giả trong không khí sôi động và bùng nổ cảm xúc trước màn tranh tài của đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) và đội đương kim vô địch Trung Quốc.
Với chủ đề “Thiên nhiên”, đêm khai mạc DIFF 2026 mở màn cho chuỗi 6 đêm pháo hoa, diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026.
Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khẳng định DIFF 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” thể hiện khát vọng xây dựng hình ảnh thành phố năng động, điểm đến kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Theo lãnh đạo thành phố, DIFF thời gian qua được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn là một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.
Thành phố cũng ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Sun Group và các đối tác trong việc đồng hành, hỗ trợ tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng qua nhiều năm, đồng thời góp phần kiến tạo các công trình, sản phẩm du lịch – văn hóa đẳng cấp, làm đẹp diện mạo đô thị và nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng.
Trải qua gần hai thập kỷ tổ chức với sự đồng hành của Sun Group, DIFF vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi toàn bộ khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi đã kín khán giả. Các tuyến đường ven sông Hàn và các cây cầu cũng đông kín người xem pháo hoa. Sau một năm chờ đợi, người dân Đà Nẵng và du khách quốc tế tiếp tục được chiêm ngưỡng bầu trời sông Hàn rực sáng với hàng ngàn bông pháo hoa rực rỡ, tạo nên không gian nghệ thuật ấn tượng.
Được xem là đặc sản của mỗi mùa DIFF, những màn trình diễn pháo hoa tranh tài ở đêm khai mạc tiếp tục thể hiện đẳng cấp quốc tế. Cùng khai thác chủ đề “Thiên nhiên”, nhưng hai đội đã lựa chọn hai cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau trên bầu trời Đà Nẵng.
Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc đã vẽ nên bức tranh rực rỡ về sự sống, vẻ đẹp của hành tinh xanh và khát vọng kết nối giữa con người với thiên nhiên, đưa khán giả bước vào hành trình thăng hoa của những tuyệt tác ánh sáng và âm nhạc, nghệ thuật.
Sau đêm khai mạc, các trận tranh tài tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần.
Ngày 6/6: Pháp - Z121 Vina Pyrotech, Việt Nam (chủ đề Di sản).
Ngày 13/6: Nhật Bản - Italia (chủ đề Văn hóa).
Ngày 20/6: Đức - Ma Cao (Trung Quốc) (chủ đề Sáng tạo).
Ngày 27/6: Australia - Bồ Đào Nha (chủ đề Tầm nhìn)
Ngày 11/7: Đêm chung kết
Vé xem DIFF 2026 được mở bán trực tuyến trên hệ thống website chính thức của Ban tổ chức. Khán đài được chia làm 6 hạng ghế với mức giá khác nhau giữa đêm vòng loại và đêm đặc biệt (khai mạc, chung kết).