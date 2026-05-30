Trực tiếp bóng đá PSG vs Arsenal, chung kết Champions League hôm nay 30/5

Arsenal Phong độ của Arsenal trong 10 trận gần nhất cũng rất ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta thắng 6, hòa 2 và thua 2 trận trên mọi đấu trường. Tại Champions League mùa này, "Pháo thủ" đang có thành tích bất bại (11 chiến thắng, 3 trận hòa). Trong 5 trận gần nhất (tính ở mọi đấu trường), Arsenal toàn thắng và có 4 trận không thủng lưới. Arsenal chưa thua trận nào ở Champions League mùa này. (Ảnh: Reuters) Sức mạnh lớn nhất của Arsenal nằm ở hàng thủ. “Pháo thủ” mới thủng lưới 6 bàn sau 14 trận Champions League mùa này. Họ cũng là đội duy nhất chưa nhận bàn thua từ bóng sống ở vòng knock-out. Thủ môn David Raya có tới 9 trận giữ sạch lưới tại Champions League mùa này. Arsenal không có lực lượng mạnh nhất. Jurrien Timber có tên trong đội hình sang Budapest nhưng anh chưa thi đấu trở lại kể từ khi dính chấn thương háng vào tháng 3. Nếu Timber không thể thi đấu, Arsenal không còn hậu vệ cánh phải nào do Ben White cũng vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Mikel Merino bình phục chấn thương và có thể ra sân.

Paris Saint-Germain PSG bước vào trận chung kết Champions League với tư cách đương kim vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique có cơ hội trở thành đội thứ hai trong lịch sử (sau Real Madrid) bảo vệ thành công danh hiệu tại đấu trường này trong kỷ nguyên mang tên gọi UEFA Champions League. Đương kim vô địch PSG loại Bayern Munich ở bán kết. (Ảnh: Reuters) Phong độ của PSG trong 10 trận gần nhất khá tốt, dù không hoàn toàn ổn định. Đại diện nước Pháp thắng 6, hòa 2 và thua 2 trận trên mọi đấu trường. Thất bại 1-2 trước Paris FC ở vòng cuối Ligue 1 chỉ là trận đấu thủ tục diễn ra trong bối cảnh thầy trò huấn luyện viên Enrique vô địch sớm. Đội bóng Pháp ghi 44 bàn trên hành trình vào chung kết Champions League mùa này, chỉ kém kỷ lục 45 bàn của Barcelona ở mùa 1999-2000. PSG cũng bất bại trong 11 trận knock-out gần nhất tại Champions League, với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Khvicha Kvaratskhelia là nhân tố nổi bật nhất ở vòng knock-out Champions League mùa này với 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng, gồm 7 bàn và 3 kiến tạo. PSG đăng ký đầy đủ đội hình ở trận chung kết, nhưng khả năng ra sân của một số trụ cột vẫn là dấu hỏi. Dembele gặp vấn đề ở bắp chân trong trận cuối Ligue 1, nhưng khả năng cao vẫn kịp đá chính. Nuno Mendes được kỳ vọng bình phục chấn thương đùi, còn Achraf Hakimi cũng đã trở lại sau vấn đề gân kheo.