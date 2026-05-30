Vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo tại Đồng Nai: Thanh tra toàn diện dự án

UBND TP Đồng Nai vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan về việc khẩn trương báo cáo kết quả, đề xuất xử lý dứt điểm trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753.

Theo đó, UBND TP Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương báo cáo cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện việc tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định 52/QĐ-BQLDAD9TXD ngày 14/7/2025, đề xuất phương án giải quyết cụ thể tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, tổ chức lập phương án, báo cáo UBND TP xử lý dứt điểm đối với khối lượng đất dôi dư đã được tập kết tại bãi chứa tạm (bao gồm trong giai đoạn thi công và đã kết thúc thi công các công trình, dự án) theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hoàn thành báo cáo kết quả về Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 10/6.

UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra TP tổ chức thanh tra toàn diện đối với dự án. Hoàn thành trước ngày 25/6.

Nhà dân cheo leo sau khi hạ cốt nền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND xã Tân Lợi và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo quy định, đảm bảo theo pháp luật chuyên ngành. Hoàn thành báo cáo kết quả về Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 10/6.

UBND xã Tân Lợi tổ chức thực hiện, giám sát việc chấp hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo cấp trên nếu vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết đối với phần khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/6.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải đã được UBND tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối năm 2023.

Đây là dự án có đoạn thi công qua xã Tân Lợi bị hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo. Gần 3 tháng trước, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng đầu tư Đồng Nai tổ chức xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhà dân nằm cheo leo trên đường ĐT 753.

Sở Xây dựng kiểm tra, xác định vào tháng 7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai điều chỉnh gói thầu XL04 của dự án như tốc độ thiết kế, độ dốc chênh cao ảnh hưởng đến 8 hộ dân, đổi áo đường - nhựa đường, đá chèn.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04 dự án trên, đây được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh dự án và phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định điều chỉnh dự án, cụ thể là "thay đổi quy mô đầu tư xây dựng dự án".

Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai) đã không lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định, tự ý phê duyệt hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở không tuân thủ theo hồ sơ dự án đầu tư đã được phê duyệt. Điều này trái với quy định của Luật Xây dựng.