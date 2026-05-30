Trực tiếp chung kết Miss Grand All Stars 2026: Hương Giang có cơ hội đăng quang?

(VTC News) -

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars 2026) diễn ra vào tối 30/5 tại Thái Lan. Mùa giải đầu tiên quy tụ tới 56 người đẹp. Hương Giang là mỹ nhân đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay.

Sau 2 tuần tranh tài, Hương Giang vẫn được xem là một trong những đại diện châu Á nổi bật nhất cuộc thi. Không chỉ duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ, cô còn liên tục dẫn đầu nhiều đợt bình chọn của khán giả kể từ ngày nhập cuộc.

Ngoài ra, kinh nghiệm từng chinh chiến quốc tế cũng giúp Hương Giang có tâm lý thi đấu ổn định hơn nhiều đối thủ. Việc từng đăng quang cuộc thi dành cho người chuyển giới quốc tế giúp cô hiểu cách tạo dấu ấn trước truyền thông, xử lý áp lực và giữ phong độ trong lịch trình dày đặc.

Hương Giang hiện xếp thứ 8/56 trong bảng tổng điểm.

Nhiều chuyên trang dự đoán Hương Giang có cơ hội lọt thứ hạng cao.

Tại hai đêm bán kết, người đẹp Việt Nam giữ vững phong độ khi mang đến những phần trình diễn tự tin, giàu năng lượng, nhận được sự ủng hộ và bình chọn của đông đảo người hâm mộ.

Tuy vậy, một số chuyên trang sắc đẹp cho rằng Hương Giang không có lợi thế hình thể quá nổi bật so với nhóm thí sinh Latin - vốn là thế mạnh truyền thống của Miss Grand. Chiều cao và gương mặt của cô cũng không thuộc nhóm nổi bật điển hình theo tiêu chí cuộc thi. Khán giả kỳ vọng Hương Giang bứt phá trong đêm chung kết và giành được ngôi vị cao nhất.

Hương Giang là gương mặt hút truyền thông kể đầu cuộc thi.

Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế tại nhiều cuộc thi khác nhau, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con.