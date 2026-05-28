Giám khảo gây tranh cãi khi chấm thí sinh hoa hậu loạt điểm dưới trung bình

Bán kết 1 của cuộc thi MGI All Stars đã diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Tại đêm thi, các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm trình diễn trang phục dạ hội và thử thách mặt mộc. Hương Giang - đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao. Tuy nhiên, ở phần thi mặt mộc, người đẹp bất ngờ nhận điểm 5 từ giám khảo Omar Harfouch, khiến không ít khán giả tranh cãi.

Không riêng đại diện Việt Nam, nhiều thí sinh khác cũng nhận về các mức điểm thấp, thậm chí dưới trung bình như 1, 2 từ vị giám khảo này. Điều đó nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Một bộ phận khán giả cho rằng cách chấm điểm của Omar Harfouch quá khắt khe, thậm chí gây sốc khi chênh lệch nhiều với điểm số từ các giám khảo còn lại. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc chấm thi phụ thuộc vào góc nhìn, tiêu chí và quan điểm cá nhân của từng giám khảo nên khó tránh khỏi sự khác biệt.

Trước những tranh cãi của khán giả, giám khảo Omar có động thái trên trang cá nhân. Ông thừa nhận hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà mình đưa ra. Tuy nhiên, với ông, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào những ngày tới.

"Những điểm số của tôi trong tối nay, ngày mai và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm. Công chúng sẽ ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự nhất quán", Omar chia sẻ.

Omar Harfouch sinh năm 1969, là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp gốc Li-băng. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với vai trò doanh nhân và nhà hoạt động nhân đạo. Omar Harfouch có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ông đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều sân chơi danh tiếng như Elite Model Look, Miss Europe và giữ vị trí chủ tịch ban giám khảo Top Model Monaco, qua đó được đánh giá cao về chuyên môn và tính nhất quán.

Ông từng được tổ chức Miss Universe mời vào hội đồng giám khảo đêm chung kết mùa giải 2025 tổ chức tại Thái Lan. Tuy nhiên, Omar Harfouch sau đó bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi vị trí giám khảo vì cho rằng quá trình chấm thi thiếu sự minh bạch.