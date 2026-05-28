Vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang ở Hà Nội: Cựu Chủ tịch VICEM được đề nghị giảm án

Liên quan đến vụ án, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh và các bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của 9 bị cáo, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Lê Văn Chung từ 18- 24 tháng tù, giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh từ 6- 9 tháng tù. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Chung và Ngọc Anh lần lượt mức án 13 và 15 năm tù.

Các bị cáo còn lại được đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm từ 3-24 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TN)

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Các bị cáo đã cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 381,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Lê Văn Chung có vai trò cao nhất trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Bị cáo biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống, nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện việc lập và triển khai dự án.

Bản thân bị cáo biết kết quả thẩm định dự án là hình thức, không đúng quy định nhưng vẫn ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 và 2.743 tỷ đồng.

Bị cáo cũng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật; biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chỉ đạo thực hiện và dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 386 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Chung đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỷ đồng. Ngoài ra, bố đẻ của bị cáo có Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Do đó, VKS cho rằng cần xem xét, ghi nhận thái độ tích cực khắc phục hậu quả để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống, không chỉ đạo thẩm tra, thẩm định dự án theo quy định, ký các văn bản để đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Bị cáo còn ký các văn bản trình HĐQT phê duyệt dự án lần lượt với tổng mức đầu tư cao hơn mức sơ bộ và đồng ý với việc hợp thức hóa hồ sơ về năng lực của Công ty Econ Pro để thi công gói thầu số 19 trái với quy định pháp luật.

Cựu Tổng giám đốc VICEM cũng thỏa thuận việc giữ lại 5% giá trị gói thầu sau khi quyết toán và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho Công ty Econ Pro trúng thầu, ký hợp thức các quyết định phê duyệt dự toán của các bên liên quan giúp công ty này trúng thầu. Bị cáo hưởng lợi 500 triệu đồng từ việc làm này.

Tại giai đoạn phúc thẩm, ông Nguyễn Ngọc Anh đã cung cấp thêm một số tài liệu mới là hồ sơ bệnh án thể hiện bị cáo bị ung thư vòm họng, ung thư biểu mô, di căn. Bị cáo có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự do mắc bệnh ung thư.

Đại diện VKS đánh giá bị cáo phạm 2 tội đều là tội rất nghiêm trọng với vai trò là người chỉ đạo và đứng đầu. Do đó không có căn cứ để xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tuy nhiên, việc bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo trong quá trình chấp hành án hoặc kết quả xác minh cho thấy bị cáo đã yếu thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để áp dụng việc hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án đối với bị cáo.