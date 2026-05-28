U19 Việt Nam sang Indonesia dự giải Đông Nam Á: Lê Phát, Gia Bảo vắng mặt

Sáng 28/5, đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Trước khi đi, huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi đánh giá cao tinh thần tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của toàn đội trước giải đấu tại Indonesia.

“Tôi cùng ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào toàn đội cũng sẽ cùng nhau vượt qua", H:V Yutaka Ikeuchi nói.

Chia sẻ với truyền thông, nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu của các giải quốc nội cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT của nhóm cầu thủ sinh năm 2008. Điều đó khiến đội tuyển chưa thể có lực lượng mạnh nhất như kỳ vọng cho giải đấu lần này.

U19 Việt Nam lên đường dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trước giờ lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá để chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ trước trận ra quân. Đáng chú ý, những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao hơn (tại V.League và U23 Việt Nam) như Nguyễn Lê Phát, Trần Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt... không góp mặt.

Theo lịch trình, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khởi hành từ TP.HCM lúc 9h50 trên chuyến bay tới Jakarta, hạ cánh lúc 13h theo giờ địa phương. Sau đó, toàn đội tiếp tục nối chuyến nội địa tới Medan lúc 16h35 và dự kiến có mặt vào khoảng 19h cùng ngày.

Hành trình kéo dài gần trọn một ngày với nhiều chặng bay nối tiếp và thời gian chờ đợi được đánh giá là thử thách không nhỏ về mặt thể lực đối với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, do hạn chế về đường bay tới Medan, đây là phương án phù hợp nhất dành cho đội tuyển U19 Việt Nam.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho toàn đội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bố trí cho các cầu thủ di chuyển vào TP.HCM từ sớm, đồng thời sắp xếp thêm một buổi tập nhằm duy trì trạng thái vận động và giảm ảnh hưởng từ việc di chuyển kéo dài.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Medan. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, đội sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.